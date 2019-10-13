ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"كيفية نشر الأبحاث العلمية بالمجلات الدولية".. ورشة عمل بـ"تجارة شمس"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:55 ص
Advertisements
كيفية نشر الأبحاث العلمية بالمجلات الدولية.. ورشة عمل بـتجارة شمس
Advertisements
طباعة
أية حمروشي
 
Advertisements
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس وزشة عمل بعنوان كيفية نشر الابحاث العلمية بالمجلات الدولية بالتعاون مع مجموعة اميرالد للنشر وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ا. د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ا. د خالد قدري عميد كلية التجارة وذلك غدا الأحد الموافق ١٣ اكتوبر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بقاعة ا. د علي لطفي بالكلية.

وصرحت بذلك ا. د هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث واضافت ان ورشة العمل تتضمن عدة محاور منها اهمية النشر، كيفية اختيار المجلة العلمية الصحيحة، كيفية تصميم واعداد الورقة البحثية، اخلاقيات النشر، اجراءات النشر والمراجعة وايضا النشر والترقيات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
-
x
14:00
-
نيجيريا
جنوب إفريقيا
-
x
15:00
-
مالي
الأرجنتين
-
x
16:00
-
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status