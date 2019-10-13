مقتل 7 أشخاص جراء الإعصار في اليابان

Advertisements

أوضح يوشهيدي سوجا، كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، إن إعصار هاجيبس اسفر عن مقتل سبعة اشخاص وفقدان 15 اخرين.



وقال إن الأضرار التي لحقت بالسكن جراء الفيضانات واسعة النطاق ولكن وعد بسرعة التعافي. اسفر الاعصار عن قطع الكهرباء عن ما يقرب من 376 الف منزل، وقطع المياه عن 14 الف منزل اخر.



يتم نشر القوارب وكذلك طائرات الهليكوبتر في المناطق التي غمرتها الفيضانات، بينما يقوم فريق الإنقاذ بالحفر في مناطق أخرى في محاولة لإخراج الناس من المنازل التي دفنتها الانهيارات الأرضية.



وقد تضافرت جهود الإنقاذ للأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في المناطق التي غمرتها الفيضانات بعد إعصار قوي تسبب في سقوط الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح عبر منطقة واسعة من اليابان، بما في ذلك طوكيو.



وصل إعصار هاجيس إلى جنوب طوكيو يوم السبت وانتقل شمالًا.



وذكرت قناة (إن.اتش.كيه) الإذاعية الرسمية يوم الأحد أن الإعصار قد خلف ثلاثة قتلى، احدهم نتيجة سكتة قلبية، بالاضافة الي 17 مفقودًا و80 مصابًا.



وأظهرت لقطات إخبارية مروحية إنقاذ تحوم في منطقة غمرتها الفيضانات في محافظة ناغانو، بعد انهيار جسر على ضفاف نهر شيكوما، مما أسفر عن اقتلاع الناس من الطابق الثاني من منزل مغمور بالمياه المتسخة.



كما أنهارت العديد من الأنهار الأخرى، بما في ذلك نهر تاما بالقرب من طوكيو، وفقا ل (إن.اتش.كيه).



حذرت السلطات من أن خطر الانهيارات الطينية لا يزال قائما.

