بعد وضع صورتها بمطار السعودية.. ممثلة بوليوود جاكلين فرنانديز تتحدث عن الثقافة العربية والمرأة







تحدثت ممثلة بوليوود جاكلين فرنانديز، التي تم كشف النقاب عنها للتو كنجمة لحملة إعلانية جديدة لشركة "هلا السعودية"، مع صحيفة "أراب نيوز" حول طفولتها في البحرين وحبها لشعوب الشرق الأوسط.



كانت عارضة الأزياء والممثلة المولودة في سريلانكا، والتي تم الإعلان عنها كسفير للعلامة التجارية لمتاجر التجزئة الراقية Spalsh، في دبي لحضور عرض أزياء الخريف والشتاء 2019 للعلامة التجارية يوم الجمعة 11 أكتوبر.



ظهرت ملكة جمال سريلانكا السابقة، في بوليوود في عام 2009 مع فيلم "علاء الدين" ومن وقتها توالت عليها الأعمال الناجحة التي شاركت فيها كبار نجوم السينما هناك.



ارتبطت فرنانديز بأفلام بوليوود الشهيرة، مثل فيلم "Housefull 2"، وفيلم الإثارة "Race 3" و"Race 2"، التي حصلت من خلاله على جائزة الأكاديمية الهندية السينمائية الدولية لأفضل ممثلة مساعدة.



عملت الممثلة التي نشأت في البحرين أيضًا مع هدى قطان، مدوّنة الجمال الأمريكية العراقية، على مجموعة من الرموش - أول تعاون مشهور بين قطان في عام 2019.



كما تعتقد فرنانديز أن نشأتها في الشرق الأوسط قد شكلت شخصيتها، وقالت لصحيفة عرب نيوز "نشأت في الثقافة العربية، وفهم تقاليدهم، وثقافتهم جميلة للغاية ومعقدة للغاية".



على الصعيد المهني، تستعد جاكلين للإصدار الرقمي لفيلمها القادم "Drive" على Netflix. الفيلم أيضًا يضم الممثل الشاب سوشانت سينغ راجبوت.







ممثلة بوليوود من أصل سيرلانكي جاكلين فرنانديز، هي أول امرأة مشهورة، يتم وضع صورتها -بالحجاب- في مطار المملكة العربية السعودية، كإعلان تجاري.