كارافخال يتصدر قائمة التمريرات الحاسمة بريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن أبرز لاعبي ريال مدريد الذى قاموا بصناعة الأهداف خلال الموسم الحالي 2019-2020 بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.





وتصدر الظهير الأيمن لريال مدريد الإسبانى داني كارافخال صدارة اللاعبين الذي قاموا بتمريرات حاسمة هذا الموسم بالدوري الإسباني ودوري الأبطال بعدما صنع ثلاث أهداف هذا الموسم لكريم بنزيمة ضد ليفانتي وإشبيلية ولجاريث بيل ضد بلد الوليد.





وقام كل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والويلزى جاريث بيل بصناعة هدفين خلال المباريات الثمانية بالليجا الإسبانية، وقام كل من فاران، فينيسيوس جونيور، خاميس، كروس، أودريوزولا وفالفيردي بصناعة هدف واحد.



