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الهلال السعودي يفقد خدمات عمر خربين للإصابة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:43 ص
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الهلال السعودي يفقد خدمات عمر خربين للإصابة
عمر خربين
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محمد جمال
 
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يفتقد نادي الهلال السعودي خدمات نجم الفريق بعد إصابته خلال فترة التوقف الدولي الحاليه مع منتخب بلاده، لينضم اللاعب لقائمة المصابين التى يعانى منها الفريق خلال الفترة الماضية.

وأصيب النجم السوري عمر خربين لاعب الهلال السعودي ومنتخب سوريا خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام منتخب المالديف، ضمن المباريات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد تدخل عنيف من لاعبو المالديف، ليعانى اللاعب من إصابة سيغيب علي آثرها عن الفريق السعودي خلال المباريات القادمة.

ويتواصل نادي الهلال خلال الساعات الحالية مع طبيب المنتخب السوري والحهاز الفنى لمعرفة حجم إصابة اللاعب التى عبارة عن إلتزاء في الكاحل والتى سيغيب اللاعب علي أثرها من 3 إلي 4 أسابيع عن المشاركة مع الهلال السعودي.

ويعانى نادي الهلال خلال الفترة السابقة من إصابة العديد من نجوم الفريق مثل سالم الدوسري الذى من المقرر عودته الجماعية خلال اليومين المقبلين، على أن تتحدد مشاركته في لقاء ضمك من عدمها منتصف الأسبوع المقبل وأيضاً عبدالله المعيوف حارس مرمي الفريق الذي سيحتاج إلى 10 أيام، حيث تأكد غيابه عن لقاء ضمك الجمعة المقبلة وأيضاً غياب اللاعب محمد كنو من 6 إلي 8 أسابيع.

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