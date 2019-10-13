موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا

يستضيف ستاد القاهرة الدولى اليوم مباراة قوية بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي، فى إطار إستعدادات منتخب مصر والذى يقوده شوقي غريب لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020.





وسيقام لقاء منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب جنوب إفريقيا على ستاد القاهرة الدولى بدون حضور جماهيري في تمام الثامنة مساءاً.





وجمع المنتخبين لقاء ودي أول أمس الجمعه علي ستاد الإسماعيلية وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب وسجل هدف مصر الوحيد مهاجم نادى الجونة أحمد ياسر ريان فى الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول من صناعة جناح نادى الإسماعيلي عبدالرحمن مجدي، بينما سجل لمنتخب جنوب إفريقيا اللاعب لوثر سينج من ركلة جزاء.





وكان اللقاء غير مذاع تليفزيونياً بعد أن اتفق شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني والمدير الفنى لمنتخب جنوب إفريقيا لتجربة بعض الجمل الفنيه، وبالفعل كان اللقاء قد شهد حدوث أمور كثيرة وهى أن اللقاء أقيم علي ثلاث أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة وليس إقامة شوطين للمباراة، كما كانت التغييرات مفتوحه للمنتخبين.





وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر فى مجموعة تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما ضمت المجموعة الأخرى نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا.



