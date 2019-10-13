خالد القماش لـ الفجر الرياضي : البدري "مش قد المنتخب" .. مروان محسن "مستواه قل" ونفسي "أرجع الإسماعيلي"

تحدث خالد القماش المدير الفني الأسبق للنادي الاسماعيلي، عن سبب اختفاؤه الفترة الاخيره وخطوته المقبلة وسبب أزمات الاسماعيلي ورأيه في الجهاز الفني الجديد للمنتخب.





وبدأ القماش حديثه للفجر الرياضي قائلاً : أخر محطة ليا في مصر كانت نادي الرجاء، ولكن حدث اهتزاز في النتائج ورحلت عن الفريق.





واردف : بعد ذلك اتجهت للسعودية وعملت كمديرا فنيا لنادي الجبلين السعودي واستطعت الصعود به

للدرجة الاولى، كان رئيس هذا النادي صديق لي.





واكمل : وانتقلت ايضا بعد ذلك لتدريب نادي الساحل السعودي وكنت قريب من الصعود بهم.





وتابع : املك الان عروض من بعض الاندية السعودية بالدرجة الثانية ولكني افضل العودة للتدريب في مصر.





وافصح : وصل لي في مصر اكثر من عرض بالدرجة الثانية ولكني سوف اتريث في الاختيار، فلابد من توافر الامكانيات المادية والطموح قبل قبول المهمة.





واكمل : اود ان اكرر تجربة فاركو، ولن اقبل بأي نادي في مصر درجة ثانية الا بمواصفات محددة.





وعن رايه في الدوري الممتاز قال : مازال الصراع ثلاثي، اهلي وزمالك وبيراميدز وبعد ذلك يتنافس الباقي على المركز الرابع.





وعن سبب تراجع مستوى الاسماعيلي خلال السنوات الاخيرة قال : ازمة الاسماعيلي مادية بحته، يرحل لاعب كبير وياتي بدلا منه لاعب يحتاج للوقت كي ينسجم.





واكد : هذا الامر سبب التراجع في مستوى الدراويش خلال الفترة الاخيرة.





واوضح : اذا كنت مديرا فنيا للاسماعيلي لن اوافق على بيع عواد كما فعلتها قبل ذلك مع مروان محسن.





وانتقل بالحديث عن الاخير قائلا : مستواه قل كثيرا ، كان في الاسماعيلي افضل بكثير، الاصابة أخرته.





وعن طموح التدريب في المنتخب قال : مش هدرب المنتخب، فالاختيار ليس بالكفاءة، فالالوان سواء احمر او ابيض هي من تحسم.





وعن الجهاز الفني الحالي قال : البدري وجهازه ليس بالكفاءة ، ارى ان ايهاب جلال كان احق بتدريب المنتخب ومن بعده حسام حسن.





وعن نجم مصر الفترة المقبله أجاب : مصطفى محمد





واتم كلماته : طموحي وهدفي ان اعود مره اخرى لقيادة الاسماعيلي فنيا.



