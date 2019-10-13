رئيس الزمالك يكشف عن مكالمته مع حسام البدري بسبب طارق حامد
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
Advertisements
محمد جمال
Advertisements
Advertisements
كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن مكالمة جمعته مع حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر اليوم، بعدما قام لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد بنشر تويته عبر حسابه الشخصي علي "إنستجرام" أثارت جدلاً واسعاً.
وأكد مرتضي منصور خلال مكالمة تليفزيونية اليوم عبر برنامج الزمالك اليوم ، قائلاً :" تواصل معي حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الذي اسانده واكد لى أن طارق معه وليس يقصد الزمالك علي الإطلاق".
وكتب طارق حامد رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلاً :"انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".
ويتواجد طارق حامد لاعب نادي الزمالك فى معسذر منتخب مصر الذي يستعد لخوض ودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.
ويعد طارق حامد أحد لاعبي نادي الزمالك الأساسيين والذى له مكانة أيضاً أساسية في منتخب مصر ومن العناصر التى ستكون في التشكيل الأساسي تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.
Advertisements
- اللقاء الأول بين حسام البدري ومحمد صلاح
- اللاعب الأكثر حظاً بتعيين حسام البدري مدرباً لمنتخب مصر؟.. قائمة منتخب مصر تجيب
- البدري عن مستبعدي المنتخب : الجميع تحت أنظاري
- الفراعنة لا يخسرون.. تاريخ مواجهات مصر وبتسوانا (أرقام)
- رسالة نارية.. طارق حامد يسير على خطى كهربا في الزمالك
- وجهة طارق حامد المقبلة بعد أزمته مع الزمالك
- أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة طارق حامد
- على خطى محمد صلاح.. رد مفاجئ من طارق حامد على تجاهل الزمالك
- وكيل طارق حامد يكشف لغز رسالة طارق حامد
- مشكلة شخصية.. وكيل طارق حامد يكشف سر رسالة إنستجرام
المزيد عن: مرتضي رئيس الزمالكتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر