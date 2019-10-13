ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس الزمالك يكشف عن مكالمته مع حسام البدري بسبب طارق حامد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 04:20 ص
Advertisements
رئيس الزمالك يكشف عن مكالمته مع حسام البدري بسبب طارق حامد
البدري
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements
كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن مكالمة جمعته مع حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر اليوم، بعدما قام لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر طارق حامد بنشر تويته عبر حسابه الشخصي علي "إنستجرام" أثارت جدلاً واسعاً.

وأكد مرتضي منصور خلال مكالمة تليفزيونية اليوم عبر برنامج الزمالك اليوم ، قائلاً :" تواصل معي حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الذي اسانده واكد لى أن طارق معه وليس يقصد الزمالك علي الإطلاق".


وكتب طارق حامد رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلاً :"انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".


ويتواجد طارق حامد لاعب نادي الزمالك فى معسذر منتخب مصر الذي يستعد لخوض ودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.


ويعد طارق حامد أحد لاعبي نادي الزمالك الأساسيين والذى له مكانة أيضاً أساسية في منتخب مصر ومن العناصر التى ستكون في التشكيل الأساسي تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مرتضي رئيس الزمالك
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
-
x
14:00
-
نيجيريا
جنوب إفريقيا
-
x
15:00
-
مالي
الأرجنتين
-
x
16:00
-
الإكوادور
ساحل العاج
-
x
19:00
-
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
-
x
18:00
-
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status