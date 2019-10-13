رئيس الزمالك يكشف عن مكالمته مع حسام البدري بسبب طارق حامد

وأكد مرتضي منصور خلال مكالمة تليفزيونية اليوم عبر برنامج الزمالك اليوم ، قائلاً :" تواصل معي حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الذي اسانده واكد لى أن طارق معه وليس يقصد الزمالك علي الإطلاق".

وكتب طارق حامد رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قائلاً :"انتظرت وصبرت كثيرا من أجل من أحبهم ويحبونني. طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".





ويتواجد طارق حامد لاعب نادي الزمالك فى معسذر منتخب مصر الذي يستعد لخوض ودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر المقبل إستعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.





ويعد طارق حامد أحد لاعبي نادي الزمالك الأساسيين والذى له مكانة أيضاً أساسية في منتخب مصر ومن العناصر التى ستكون في التشكيل الأساسي تحت قيادة حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر.