مرتضي منصور: أمير وأنا وأحمد قاعدين علي قلبكوا يا زملكاوية

تحدث المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن الأزمة التي أثيرت عقب كلمات نشرها لاعب خط وسط الفريق طارق حامد في الساعات الأخيرة، قائلًا إن لا علاقة للزمالك بما كتبه اللاعب.





وقد وجه طارق حامد، رسالة غامضة عبر انستجرام، يوم أمس السبت كتب فيها: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى".





وأعلن رئيس الزمالك ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم" تابعها الفجر الرياضي ، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، تواصل معه شخصيًا عقب حدوث الأزمة، موضحاً: "كابتن حسام كلمني وقالي اللاعب معايا في معسكر المنتخب ومايقصدش الزمالك تمامًا باللي كتبه".





وتابع مرتضي منصور: "أنا مش عايز أتكلم في الجزئية دي كتير لأنها منتهية من الأساس لسببين، الأول إن وكيل أعمال اللاعب وضح الحقيقة خلاص".





وخرج أحمد يحيى، وكيل أعمال اللاعب طارق حامد، في مداخلة هاتفية للبرنامج ذاته، ليؤكد أن طارق لم يكن يقصد الزمالك بما كتبه عبر إنستجرام، وإنما كان حديثه عن مسألة شخصية يمر بها اللاعب.





وأكمل مرتضي تصريحاته : "السبب التاني إن أنا مافيش عليا فلوس لحد أصلًا، ومسألة تعديل العقود أنا من قررتها، ماحدش يفرض عليا حاجة".





فيما تطرق رئيس القلعة البيضاء إلي الانتقادات التي طالت أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع كرة القدم بالنادي، متهمين إياه بعدم سيطرته على لاعبي الفريق قال رئيس القلعة البيضاء قائلاً: "هو مش دة أمير اللي خد 3 بطولات في موسم؟ أمير مرتضى قاعد على قلبكوا، وأبوه قاعد على قلبكوا، وحتى أخوه قاعد على قلبكوا".





وأنهي المستشار مرتضي منصور تصريحاته، تمعقاً علي ما قامت به صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن ما كتبه طارق حامد في الساعات الماضية مشدداً: "دي مش صفحات زمالكاوية، دي صفحات مأجورة لأن مافيش زمالكاوي هيروج إشاعات وأكاذيب على ناديه".



