سياسي ألماني: العملية التركية في سوريا احتلال وعدوان عسكري



وأضاف "خضر"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه الإعلامية ريهام الديب، أنه ما يقلق الألمان هو عمليات التهجير، والقتل للمدنيين العزل، والقوات الكردية التي تواجه تنظيم "داعش" الإرهابي، وهم نجحوا بشكل كبير في التصدي لهم، واعتقلوا عدد كبير من مقاتلي "داعش".





وشدد عضو الأمانة الفدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا، على أن الأكراد أصبحوا حاليا مضطرين لسحب عدد كبير من قواتهم التي تحارب "داعش" من أجل الدفاع عن الأرض المحتلة من قبل تركيا، وهذا سيفتح المجال أمام إعادة هيكلة التنظيم الإرهابي، وقد يهرب الكثير من العناصر المحبوسة، وهذا يشير إلى أن ما تفعله تركيا يزعزع استقرار المنطقة.





ولفت إلى أن الإدارة التركية بقراراتها الخاطئة استطاعت في فترة وجيزة فضح تفكيرها فيما تخطط له في سوريا، خاصة أنهم فعلوا ذلك بعد ظهور حل سياسي في القضية السورية، موضحا أن تركيا تستغل الدين، وتحاول تصوير الأمر على أنهم يحاربون الكفار.





الجدير بالذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الأربعاء الماضي عن عملية عسكرية في سوريا، الأمر الذي لاقى استنكارًا دوليا واسعا.



قال حسين خضر، عضو الأمانة الفدرالية للهجرة والتنوع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا، إن جميع المواطنين في ألمانيا يرون العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا في شمال شرق سوريا، على أنها احتلال وعدوان عسكري، يتم من خلاله قتل المواطنين العزل، وتهجيرهم.