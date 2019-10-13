الأهلي يكشف أسباب فشل عودة مانويل جوزيه

أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن لجنة التعاقدات تفاوضت بالفعل مع البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب اللقعة الحمراء السابق، ولوتشانو سباليتي مدرب إنتر ميلان السابق، لخلافة الأرورجوياني مارتن لاسارتي.





وصرح أمير توفيق في ضيافة الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة أون سبورت، والذي تابعها الفجر الرياضي: "تواصل أحد أعضاء المجلس مع البرتغالي مانويل جوزيه، ولكن المفاوضات لم تنتهى بالنجاح، لجنة التخطيط وضعته ضمن الأسماء المرشحة لخلافة لاسارتي".





وواصل مدير تعاقدات الأهلي: "ما تداول عن طلب جوزيه لمنصب أخر بالنادي ليس صحيح ولم يحدث".





وأوضح أمير توفيق : "نفس الأمر حدث مع لوتشانو سباليتي مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق بشكل رسمي، ولكن لم نتوصل لحل نهائي".





الجدير بالذكر أن الأهلي تعاقد مع السويسري رينيه فايلر، لخلافة مارتن لاسارتي، وقاد الفريق لثورة كبيرة، حيث حقق 6 انتصارات متتالية في محتلف المسابقات.





وإستطاع المارد الأحمر رفقة "فايلر" الوصول إلي الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أفريقيا، وحصد لقب كأس السوبر من الزمالك، ويتصدر ترتيب الدوري بالموسم الحالي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدو المقاولون العرب.



