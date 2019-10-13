عمرو أديب يحذر من "خطر داهم" يهدد مصر وعدة دول



وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية: "نعمل إية تاني عشان الناس تبتدي تاخد بالها من النيل.. وتاخد بالها من حصتها في المياة".





وتابع: "إحنا هنا بنستخدم مية أكتر من أي حد في الشرق الأوسط.. أكتر من أي حد.. لية بنستخدم مية كتير!!"، لافتا إلى أن هناك مشكلة في قضية سد النهضة الأثيوبي.





ولفت إلى أنه لا يوجد برامج توعية وإعلانات، وتطبيق المخالفات على من يستخدمون المياة في رش المياة بالشوارع، وفي غسل السيارات، معقبا: "أنا حاسس كدة إنه الشعب حاطط إيده في المية الباردة.





وأوضح: "عندنا مشكلة مية بجد، لية لغاية دلوقتي بنتوضأ بـ40 لتر مية!! لية بنسيب الحنفيات مفتوحة وإحنا بنحلق!!"، لافتا إلى أنه عندما كان يعيش في لندن كان يضع العملة المعدنية في "الدش" لكي تنزل المياة بالقدر الذي دفع قيمته.





وطالب الشعب بالحفاظ على المياة، مؤكدا أنه طالما الشعب يرى النيل يجري يعتقد أنه يمكن الاستمرار في هذه التصرفات، معقبا: "خد من التل يختل.. خلوا بالكم من المية".





الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في البرلمان أن مصر دخلت في مرحلة الفقر المائي، مشددًا على أن كافة مؤسسات الدولة تعمل للحفاظ على الحقوق المائية للشعب.

علق الإعلامي عمرو أديب، على تقرير مناخي، حول جفاف حوض البحر المتوسط، بسبب المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض، قائلا: "خطر داهم"، مشيرا إلى أن هذا الخطر يواجه نصف مليار شخص يعيشون في فرنسا وإيطاليا والمغرب، ومصر.