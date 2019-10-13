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مانشيني على بعد خطوة من تحقيق رقم قياسي مع إيطاليا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:57 ص
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مانشيني على بعد خطوة من تحقيق رقم قياسي مع إيطاليا
مانشيني
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السيد علي
 
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بات روبرتو مانشيني ينتظر المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 في أوليمبيكو الصيف المقبل، وأعلن ذلك في تصريحات عقب الفوز على اليونان بنتيجة 2-0.

وحقق الآتزوري الفوز في جميع المباريات السبع في المجموعة السابعة والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وأكد مانشيني في تصريحات لـ "راي سبورت": "لقد حقق اللاعبون نجاحًا جيدًا،في البداية أود أن أشكر المشجعين في الأولمبيكو على دعمنا، حتى في الشوط الأول عندما كنا متوترين بعض الشيء".

وتابع المدرب الإيطالي : "لقد أردنا تكريس الفوز للأطفال في مستشفى الأطفال"، في إشارة إلى زيارة الفريق هذا الأسبوع.

وواصل مدرب مانشستر سيتي الأسبق : "سنلتقي بالفرق التي تدافع، كنا نشعر بالحماسة في الشوط الأول، ولكن ينبغي لنا أن ننقل الكرة بصبر لفتح المساحات، بدلاً من ذلك لجأنا للكرات الطويلة وهذا ليس جيدًا".

وأكمل مانشيني : "لقد كنا أكثر استرخاء في الشوط الثاني، واصلنا التركيز وتحقيق هدفنا".

ويعد هذا الفوز هو فوز مانشيني الثامن على التوالي، لذلك من الممكن أن يعادل الرقم القياسي لفيتوريو بوزو والذي حقق الفوز في تسع مرات، في المباراة القادمة أمام ليشتنشتاين مساء يوم الثلاثاء.

وإختتم مدرب المنتخب الإيطالي تصريحاته : "بوزو أسطورة لأنه فاز بكأس العالم، ليس لفوزه بتسع انتصارات متتالية، كان من الرائع رؤية الأولمبيكو هكذا ونأمل أن يكون أفضل في يونيو القادم".

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