بالفيديو والصور.. نوران جوهر تتوج بلقب أميركا المفتوحة للإسكواش

توجت اللاعبة نوران جوهر نجمة وادي دجلة والمصنفة الخامسة عالميا لسيدات الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة التي استضافتها فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية خلال أكتوبر الجاري كثالث بطولات الموسم الجديد، للمرة الأولى في تاريخ اللاعبة .



وفازت نوران جوهر في المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثالثة عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 67 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 3-11, 8-11, 14-12, 11-8, 11-7 .



وتعد البطولة واحدة من أكبر ثمان بطولات في اللعبة، وتصنف بفئة البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.





وكان البطل المصري محمد الشوربجي لاعب سموحة والمصنف الثاني عالمياً لرجال الاسكواش، والبطلة رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى للسيدات، هما الثنائي الأخير المتوج بهذا اللقب في العام الماضي.



ويلاقي محمد الشوربجي بعد قليل مواطنه المصري علي فرج نجم وادي دجلة والمصنف الأول عالميا في المباراة النهائية، في سيناريو مكرر لنهائي عام 2017.



https://twitter.com/PSAWorldTour/status/1183147686687576064