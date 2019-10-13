سعر جرام الذهب اليوم الاحد 13-10-2019 بمصر

سعر جرام الذهب اليوم الاحد13-10-2019

سجل سعر جرام الذهب، اليوم الأحد، في مصر استقراًر بالتزامن مع اغلاق التداول بالبورصات العالمية على الذهب، حيث يرتبط تحديد سعر الذهب محليًا بالسعر العالمي.

سعر الذهب عيار 21 :

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة عند 677 جنيه بعدما شهد انخفاضًا أول امس الجمعه الماضية

سعر الذهب عيار18:

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 580 جنيه بمحلات الصاغه بعدما خسر 5 جنيه مقارنة بتعاملات اول امس الخميس.

سعر الجنيه الذهب :

وسجل سعر "عيار 24" نحو771 جنيه للجرام ، في حين سجل الجنيه الذهب 5485 جنيه.

استقرار اسعار الذهب بعد خسارة عالميًا

وجاء هبوط أسعار الذهب أمس، متأثرًا بالتراجع الكبير الذي سجلتة سعر الأوقية عالميًا ، نتيجة لتأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات التجارية بين الصين و الولايات المتحدة تسير على ما يرام مع استئنافها من قبل الجانبين لليوم التاني على التوالى.

وأنخفض سعر الأوقية عالميًا خلال تداولات اليوم بنسبة 1.4% خاسرًا نحو 20.8 دولاًر ليسجل قيمة 1479.55 دولار، مبتعدًا عن مستويات 1500 دولار للأوقية..

توقعات اسعار الذهب :

أكد ناجي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية أنه لا يمكن التنبؤ بتحركات اسعار الذهب لأنها تخضع للعرض والطلب ولذلك يتغير سعرها اولا بأول.

وتابع " نجيب" أن تجار الذهب يتابعون دائمًا تغير أسعار الذهب العالمية ويقمون على أساسها بتحديد سعر جرام الذهب المحلي.

ويتوقع عدد من خبراء اسوق الذهب العالمين أن يشهد الذهب تراجع على المستوي المحلى بعدما اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق اولى مع الصين لأنهاء الحرب التجارية بين البلدين.

امريكا تتوصل لاتفاق تجاري مع الصين :

اتفقت الولايات المتحدة والصين يوم الجمعة الماضى على المرحلة الأولى من إتفاق للتجارة تشمل المشتريات الزراعية والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية وتتفادى تهديدا بزيادة في الرسوم الجمركية، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك حاجة إلى التفاوض بشأن مسائل أخرى.

والإتفاق الجزئي الأولي هو أكبر خطوة نحو تسوية حرب تجارية بدأت قبل 15 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والتي عصفت بالأسواق المالية وعطلت قطاع الصناعات التحويلية وأبطأت النمو العالمي