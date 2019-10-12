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أمير توفيق: فضل وغالي لهما دور في التعاقدات الأخيرة وإسم الأهلي "مُربح"

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:49 م
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أمير توفيق: فضل وغالي لهما دور في التعاقدات الأخيرة وإسم الأهلي مُربح
أمير_توفيق
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علي نبوي
 
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قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمد فضل وحسام غالي لما دور كبير في تعاقدات النادي التي جرت في يناير الماضي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"حسام غالي ومحمد فضل ليهم الفضل في تعاقدات النادي الأهلي مع اللاعبين الجدد الذين انضموا في يناير الماضي".

وتابع :"كنت ألجأ إليهم لمعرفة أخر ما وصلت إليهم المفاوضات مع اللاعبين بعدما توليت المهمة".

وواصل :"لم أخشى بعد وقوع اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عليً، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية".

وزاد :"النادي الأهلي بدأ رعاية في السنوات الأخيرة من 175 مليون جنيه ليصل إلى 510 في أخر تعاقد مع شركة رعاية".

وأضاف :"النادي الأهلي "مُربح" فأي نادي جماهير يكون مربحًا".

وأشار :"تعلمت كثيرًا من شركة صلة، وخلال فترة تواجدها كراعيًا رسميًا للنادي كان هناك 8 رعاة على التي شيرت، أما الأمر تغير وللشركة الراعية الحق في أي شئ تفعله لأنها صاحبة الحق".

وزاد :"النادي الأهلي جماهيري وإسمه يكفي لتحقيق عوائد ضخمة".
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