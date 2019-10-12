أمير توفيق: فضل وغالي لهما دور في التعاقدات الأخيرة وإسم الأهلي "مُربح"



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"حسام غالي ومحمد فضل ليهم الفضل في تعاقدات النادي الأهلي مع اللاعبين الجدد الذين انضموا في يناير الماضي".



وتابع :"كنت ألجأ إليهم لمعرفة أخر ما وصلت إليهم المفاوضات مع اللاعبين بعدما توليت المهمة".





وواصل :"لم أخشى بعد وقوع اختيار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عليً، وأتمنى أن أكون على قدر المسئولية".



وزاد :"النادي الأهلي بدأ رعاية في السنوات الأخيرة من 175 مليون جنيه ليصل إلى 510 في أخر تعاقد مع شركة رعاية".



وأضاف :"النادي الأهلي "مُربح" فأي نادي جماهير يكون مربحًا".



وأشار :"تعلمت كثيرًا من شركة صلة، وخلال فترة تواجدها كراعيًا رسميًا للنادي كان هناك 8 رعاة على التي شيرت، أما الأمر تغير وللشركة الراعية الحق في أي شئ تفعله لأنها صاحبة الحق".



وزاد :"النادي الأهلي جماهيري وإسمه يكفي لتحقيق عوائد ضخمة".



قال أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمد فضل وحسام غالي لما دور كبير في تعاقدات النادي التي جرت في يناير الماضي.