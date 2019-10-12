المشدد 6 سنوات لديلر وزوجته بالسلام



وبعرضهما على النيابة العامة اقرو بأنهم كانا يديران تجارة لتوزيع المواد المخدرة، فتم تحويل القضية الى محكمة الجنايات التى قضت بدورها بالسجن المشدد عليهما 6 سنوات.



قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات على عاطل، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة "مخدر الهيروين" بروض الفرج.



وتعود تفاصيل البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم روض الفرج، معلومات تفيد بقيام "حسام.س" 34 عام، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة قسم روض الفرج مقر له لتوزيع المواد المخدرة.



وبالتعامل مع البلاغ المقدم، وبجمع التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة.



وبإعداد الاكمنه اللازمة، وبمداهمته تم القبض عليه وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وذلك أثناء استعداده لترويجها بالمنطقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.



كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات " لسايس جراج " لحيازته آلف قرص مخدر، بقصد الإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة السلام.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " وليد.ع" وشهرته "سيد"، بممارسة نشاطا إجراميا، في ترويج والتجار الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.



وبعمل التحريات اللازمة وتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة والاجراءات تم ضبط المتهم وإلقاءالقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على أكثر من ألف قرص مخدر، وبمواجهته امام النيابة اقر بالمضبوطات بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعه، حرر المحضر



قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بالسجن المشدد 6 سنوات علي ربة منزل وزوجها لتجارتهما في المواد المخدرة بمنطقة السلام.وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضويه محمد فرج السعدني، ومعتصم احمد برديس، وامانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكري.تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي محمد كامل الغرباوي نقيب ومعاون مباحث بقسم شرطه السلام ثاني، بلاغا يفيد بقيام "روحيه.م.م"31 عاما ربة منزل وزوجها "م.م.أ" 28 عاما هارب المقيمان بمنطقة السلام،لانهما يديران تجارة لتوزيع المواد المخدرة.وبالتعامل مع البلاغ المذكور، اثبتت التحريات السرية، صحة ما جاء في البلاغ المقدم، وبأعداد الاكمنة وبمداهمة منزلهم وبتفتيشة تم العثور على عدد 180 لفافة هيروين كانا يجهزان اللفافات لعرضها للبيع الزوجة فتم القبض عليهما.