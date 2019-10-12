أخبار ريال مدريد: صفقة القرن تقترب من البرنابيو وبيريز يرصد 4 صفقات نارية وافتراس صفقة البرسا والتخلص من نجم الريال

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 12 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي الملكي للتخلص من حارس مرماه البلجيكي كورتوا، كما ينافس برشلونة على ضم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نادي جديد ينافس ريال مدريد ويدخل سباق ضم إريكسن

قالت تقارير إعلامية بأن نادي أوروبي كبير قد دخل سباق الحصول على خدمات نجم توتنهام، كريستيان إريكسن، خاصة بعدما ظهرت أنباء عن رغبة توتنهام في بيع اللاعب في الشتاء المقبل، وهذا لكون عقد اللاعب مع النادي الإنجليزي ينتهي في صيف عام 2020، وهو ما يعني بأن بإمكانه الرحيل عن النادي مجانًا.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو، أن نادي بايرن ميونيخ مهتم للغاية بالحصول على خدمات كريستيان إريكسن في الشتاء المقبل، حيث يريد نادي بايرن ميونخ إعادة بناء الفريق الجديد للنادي بعد رحيل إريين روبن وفرانك ريبيري، وهذا بالإضافة إلى إحتمالية رحيل توماس مولر في نهاية هذا الموسم.

وأشارت التقارير الإنجليزية، بأن عقد إريكسن سوف ينتهي في الصيف المقبل، ولذا فإن رحيل اللاعب عن النادي قد أصبح أمر مؤكد، خاصة بعدما أشار اللاعب في أكثر من تصريح سابق، أنه يرغب في خوض تجربة جديدة.

وكان نادي توتنهام قد أكد رغبته في الحفاظ على نجم فريقه، كريستيان إريكسن، ولذا فقد رفض رحيله عن صفوف الفريق في الصيف الماضي، ولكن يبدو أن تذبذب أداء الفريق قد يجبر توتنهام على بيع إريكس الراغب في الرحيل من أجل تعويضه بلاعبين جدد في الميركاتو المقبل.

الجدير بالذكر، أن أكثر نادي قد أبدى رغبة في الحصول على خدمات إريكسن هو نادي ريال مدريد الإسباني.





- صراع شرس بين مانشستر يونايتد وريال مدريد على ضم "جوهرة النرويج"

قالت تقارير إسبانية، أن مانشستر يونايتد قد دخل في منافسة قوية مع نادي ريال مدريد من أجل الحصول على هداف منتخب النرويج في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت الصحف الإسبانية وعلى رأسها صحيفة "آس" الإسبانية، أن مدرب مانشستر يونايتد أول جونار سولشاير، قد يستغل علاقاته مع لاعبه السابق "إرلينج هولاند" ونجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، وذلك من أجل إقناعه بضمه لصفوف مانشستر يونايتد في ميركاتو ينار.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن وجود رغبة حقيقة لدى سولشاير لضم هولاند إلى مانشستر يونايتد، حتى وإن كان المدرب النرويجي مهدد بعد إستكمال مشواره مع النادي الأكثر فوزًا ببطولة الدوري الإنجليزي، خاصة بعد النتائج السلبية للفريق في الأونة الأخيرة.

وقالت "آس"، أن هولاند يقدم فترة إستثنائية في هذه الفترة، حيث نجح اللاعب في تسجيل 18 هدف في 11 مباراة وصنع 5 أهداف لزملائه في فريق ريد بول سالزبورج، نجح اللاعب في 5 أهداف في بطولة دورى أبطال أوروبا، فى أول مباراتين يخوضهما فى البطولة، منها هدف فى شباك ليفربول على ملعبه في أنفيلد.

يذكر أن ريال مدريد هو الأخر قد أبدى إهتمام واضح بالحصول على خدمات هالاند في الشتاء المقبل، ولكن النادي الإسباني لا يرغب في دفع الكثير من الأموال للحصول على اللاعب، خاصة في ظل وجود مهاجمين في الفريق في الوقت الحالي، وهما الفرنسي كريم بنزيمة والصربي لوكا يوفيتش.





- ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة "هداف الإنتر"

قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد قد دخل سباق التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان المتألق في هذه الفترة، خاصة بعد ظهور أنباء عن رغبة برشلونة كذلك في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحف الإسبانية، عن وجود رغبة حقيقة في الحصول على خدمات نجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز في الميركاتو القادم، وهذا بعدما قدم صاحب ال22 بداية مميزة هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدف رائع في شباك برشلونة في لقاء الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

بالإضافة إلى هدفه في شباك برشلونة، نجح مارتينيز في تسجيل 3 أهداف أخرى مع فريقه في بطولة الدوري، ونجح في صنع هدف وحيد خلال 9 مباريات مع إنتر هذا الموسم.

وفي الأونة الأخيرة قد ظهرت أنباء عن رغبة برشلونة في خوض سباق المنافسة على الحصول على اللاعب الأرجنتيني، حيث من المتوقع أن يقدم برشلونة عرض بنحو 110 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي الخاص باللاعب في عقده مع نادي إنتر ميلان.

ويذكر أن لاوتارو مارتينيز، قد أكد من قبل أنه يرغب في اللعب بجوار ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين، ولكن من الصعب أن يفكر في خوض التجربة مع برشلونة، لكونه يحب إنتر ميلان ويرغب في الإستمرار داخل صفوف النادي.





- ريال مدريد يسعى للتخلص من نجمه في يناير المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتحلص من حارس مرماه الإسباني تيبو كورتوا خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة بعد الأداء السئ الذى ظهر عليه اللاعب برفقة الملكي خلال مشاركاته ببطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "دون بالون” الإسبانية عن رغبة فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، في التعاقد مع الحارس السلوفيني المتألق يان أوبلاك حارس نادي أتلتيكو مدريد، ليحل محل البلجيكي تيبو كورتوا في الموسم الجديد لتدعيم مركز حراسة المرمي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يفكر في بيع البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف بعد مستواه السئ منذ بداية هذا الموسم، والتعاقد مع يان أوبلاك من أتليتكو مدريد.

وأكدت الصحيفة ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يستعد لدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الحارس يان أوبلاك من أتلتيكو مدريد،لتدعيم مركز حراسة المرمي.





- برشلونة يصارع غريمه مدريد للتعاقد مع صفقة الموسم

يسعى مسؤولو نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوسية بارتيمو، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت تقارير صحفية اليوم، إلى دخول برشلونة في صراع مع ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن البلوجرانا يحلم بالتعاقد مع مبابي لتويعض الأوروجوياني لويس سواريز، والذي بات رحيله محتملا بالموسم المقبل.

وتابعت الصحيفة، أن مبابي ليس الوحيد على قائمة المطلوبين في الفريق الكتالوني، حيث تم ترشيح قائمة تضم كل من هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير وماركو راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ولاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان، خاصة أن النادي الكتالوني يريد شراء مهاجم جديد في الصيف المقبل.

ونجح مارتينيز في إحراز ثلاثة أهداف مع انتر ميلان في مختلف المسابقات هذا الموسم، فيما أحرز راشفورد ثلاثة أهداف أخرى بصحبة مانشستر يونايتد هذا الموسم، من ناحيته قد يغادر كين صفوف توتنهام هوتسبير في الصيف المقبل وسط إحرازه 7 أهداف حتى الآن.

وكان مبابي قام بتجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان، وينتهي بنهاية عام 2022، وهو ما يصعب من أمر رحيله خاصة في ظل الخلافات بين الناديين منذ تعاقد الفريق الفرنسي مع نيمار دا سيلفا من برشلونة عن طريق الشرط الجزائي.

وارتبط اسم مبابي بفريق ريال مدريد الإسباني، خلال المرحلة الماضية حيث بات أمر ملحا لدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، لتدعيم صفوفه بالفترة المقبلة.





- ريال مدريد يراقب جوهرة رين

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الاسباني برئاسة فلورنتينو بيريز، يراقب صفقة مميزة للاعب محترف بالدوري الفرنسي، يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية ويتوقع أن يكون إضافة قوية للفريق الملكي حال التعاقد معه.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الاسبانية أن نادي ريال مدريد يتابع إدواردو كامافينجا لاعب من أصول أنجولية، يحمل الجنسيتين الكونغولية والفرنسية، ويلعب ضمن صفوف نادي رين الفرنسي، ويسعي النادي الملكي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك بناءًا على رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق المدريدي.

ويري زين الدين زيدان أن "كامافينجا" يمتلك موهبة كروية رائعة، وسيكون إضافة قوية لريال مدريد.

علي الجانب الآخر، يهتم نادي برشلونة الاسباني بالتعاقد مع "كامافينجا" حيث يري ايريك أبيدال السكرتير الفني للنادي الكتالوني أن لاعب رين يمتلك إمكانيات مميزة وقدرات فنية وبدنية، ومهارة رائعة، ويدرس مع إدارة النادي التحرك للتعاقد مع اللاعب الشاب خلال الفترة القادمة.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي مارسيليا حاو التعاقد مع "كامافينجا" لكن اشترط نادي رين الحصول على 40 مليون يورو للاستغناء عنه مما أدي لتعثر الصفقة.

ومن المنتظر أن يشهد الميركاتو القادم صراعًا شرسًا بين ريال مدريد وبرشلونة للظفر بخدمات اللاعب الشاب.





- زيدان يستبعد نجمي ريال مدريد في مواجهة ريال مايوركا

استقر الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على إراحة الثنائي جاريث بيل وإيدن هازارد، خلال المواجهة القادمة امام ريال مايوركا المقرر لها السبت الموافق 19 أكتوبر، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ويأتي قرار "زيدان" بإراحة الثنائي بيل وهازارد لمنحهما فرصة للحصول على راحة بعد مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في مباريات الأجندة الدولية المقامة حاليًا، حيث شارك اللاعبين مع المنتخبين الويلزي والبلجيكي، ويري "زيزو" أن هذه فرصة جيدة للمداورة وإراحة بعض الأساسيين بصفوف الملكي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أن زيدان قرر الدفع بالثنائي كريم بنزيما ولوكا يوفيتش في قيادة خط هجوم ريال مدريد في مباراته القادمة ضد مايوركا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الاسباني.

ويسعي نادي ريال مدريد لتحقيق الفوز علي ريال مايوركا في المباراة القادمة، وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على صدارة الليجا حيث يعتلي قمة الترتيب حاليًا برصيد 18 نقطة، ويتطلع للابتعاد عن منافسه برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.





- أبرزهم محمد صلاح.. 4 صفقات نارية علي رادار ريال مدريد

يسعي نادي ريال مدريد الاسباني لتدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية خلال الفترة القادمة، حيث يستهدف النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز مجموعة من اللاعبين يرغب في التعاقد معهم خلال سوق الانتقالات القادم، وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وذكر موقع "دون بالون" الاسباني أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع 4 صفقات نارية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة القادمة، وذلك بعدما فشلت صفقات الفريق الصيفية في الظهور بالمستوي المنتظر منهم خلال الموسم الحالي

ووفقًا للموقع الاسباني، يسعي نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز للتعاقد مع كل من، جيمس ماديسون لاعب وسط فريق ليستر سيتي وكريستيان إيركسن نجم توتنهام هوتسبير، والفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد ومحمد صلاح نجم ليفربول.

ويعد الفرنسي "بوجبا" والمصري "محمد صلاح" من أهم الصفقات التي يسعي نادي ريال مدريد لحسمها خلال سوق الانتقالات القادم، ومن المنتظر أن يتحرك النادي الملكي بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، لحسم الصفقتين، ومن ثم البدء في المفاوضات للتعاقد مع بعض الصفقات الأخري.

وكان محمد صلاح أعلن بترحيبه بالرحيل عن نادي ليفربول وخوض تجربة جديدة، كما تدرس إدارة النادي الإنجليزي الموافقة علي رحيله حال وصول عرض مناسب والاستفادة من المقابل المالي لتدعيم الفريق بصفقات قوية.

أما بالنسبة للفرنسي "بوجبا" يصر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على التعاقد معه خلال الفترة المقبلة، بعدما فشل النادي الملكي في حسم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الماضي بسبب المطالب المالية الضخمة لنادي مانشستر يونايتد.





- راموس على موعد مع التاريخ

سيكون الإسباني سيرجيو راموس، على موعد مع كتابة التاريخ، عندما يقود منتخب بلاده في مواجهة قوية أمام النرويج اليوم، وذلك في الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة ليورو 2020 .

ويتقاسم سيرجيو راموس قائمة أكثر من لعب بقميص المنتخب الإسباني بجانب إيكر كاسياس بـ167 مباراة ، ويأتي في المركز الثالث تشافي هرنانديز بـ133 مباراة .

يذكر أن سيرجيو راموس سجل 21 هدفاً بقميص المنتخب الإسباني وحقق 125 إنتصاراً .





- بالأرقام.. لوكا يوفيتش صفقة "فشنك" في ريال مدريد

سلطت صحيفة "ماركا" الاسبانية الضوء على المستوي الباهت الذي ظهر عليه المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، مع ريال مدريد منذ إنتقاله لصفوف الفريق الملكي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع لوكا يوفيتش مقابل 60 مليون يورو من أجل قيادة هجوم الفريق، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة فريقه الألماني، حيث شارك في 48 مباراة وسجل 27 هدفًا، ولكن جاء أداء اللاعب مع الملكي مخيبا لآمال الجماهير المدريدية حيث لم يظهر بالمستوي المنتظر منه.

وأشارت الصحيفة الاسبانية في تقرير بعنوان "صيف جاف لـ لوكا يوفيتش" أن آخر هدف سجله المهاجم الصربي مع منتخب بلاده كان في 10 يونيو الماضي على حساب ليتوانيا وتحديداً عند الدقيقة 35 وتم استبداله في الدقيقة 88 في المباراة التي أنتهت بفوز صربيا 4-1، و مرت 4 أشهر ويومين دون تسجيل اللاعب أي أهداف.

ولعب "يوفيتش" 523 دقيقة مع صربيا وريال مدريد، 7 مباريات كان فيها أساسي (3 مباريات مع المنتخب، ومباراتين في الفترة التحضيرية، ومباراتين بالدوري الاسباني)، ولم يسجل أي أهداف.

وأوضحت الصحيفة الاسبانية أنه على مستوى الأندية كان آخر هدف سجله "يوفيتش" في 9 مايو في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي تشيلسي ، كان إجمالي عدد الدقائق لدى يوفيتش في الفترة التحضيرية 90 دقيقة بعدها أصيب وتغيب عن 3 مباريات.

وكان أول ظهور للمهاجم الصربي بالدوري الاسباني في لقاء بلدالوليد بعد أن دخل بديلاً وكاد أن يسجل أول هدف له مع الفريق من كرة رأسية لكن العارضة حرمته من ذلك.

أما في أول مباراة للفريق المدريدي في شهر سبتمبر شارك أساسياً ضد فياريال ذلك المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وجاءت الأهداف من إمضاء جاريث بيل، و بعدها بأربعة أيام شارك ضد أوساسونا وسجل هدفاً لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل خاض دقيقتين في الديربي ولم يشارك في أخر مباراتين.

وذكرت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد تدرس التخلص من لوكا يوفيتش خلال فترة الانتقالات القادمة، وتدعيم خط هجوم الفريق بصفقات قوية للعودة من جديد للمنافسة علي كافة البطولات والألقاب.





تقارير.. ريال مدريد يقترب من حسم صفقة القرن

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مفاجأة مدوية تقرب نادي ريال مدريد من الحصول على خدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" أن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام أسطورة ريال مدريد اقترب من أن يصبح وكيل أعمال المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وهذا يقرب اللاعب الشاب من الانتقال للنادي الملكي خلال الفترة القادمة.

ويحظي "مبابي" بإهتمام كبير من إدارة نادي ريال مدريد حيث ترغب في الحصول على خدمات اللاعب صاحب الإمكانيات الهجومية والتهديفية العالية، وذلك بعد المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب رفقة فريقه الباريسي مما يجعله صفقة مهمة للنادي المدريدي.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن تعاقد "مبابي" مع ديفيد بيكهام، يجعل نادي ريال مدريد يقترب بقوة من الحصول على خدمات مهاجم باريس، وذلك في حالة اتخذ المهاجم الشاب قرارًا بمغادرة النادي الفرنسي.

وحاول نادي ريال مدريد الحصول على خدمات كيليان مبابي الصيف الماضي، ولكن المفاوضات مع باريس سان جيرمان لم تكلل بالنجاح.





تحديد حارس ريال مدريد في الكلاسيكو ضد برشلونة