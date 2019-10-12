ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يستعد لخطف نجم الأهلي





دخل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع صالح جمعة لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي تمهيداً للتعاقد معه في الموسم المقبل عبر ترانزيت خارجي .





وتوترت علاقة صالح جمعة بالجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري فايلر بعد خروجه من حسابات المدير الفني في المباريات الماضية ، بالإضافة إلى اتهامات الإدارة له بتسريب قميص الفريق قبل الاعلان الرسمي مما تسبب في تجميده مع الأهلي.





وعلم "الفجر الرياضي" أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك طلب من صالح جمعة صورة من عقده مع الأهلي من أجل البحث عن ثغرة والترتيب للانتقال إلى القلعة البيضاء عبر ترانزيت خارجي في الفترة القادمة بعد خروجه من حسابات فايلر وانقلاب الإدارة عليه في الساعات الماضية.





وفي سياق آخر، حرص والد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي على عقد جلسة مع محامي برتغالي في منزل والد لاعب فريق الزمالك السابق في منطقة المنيب من أجل الترتيب للانتقال إلى النادي الأهلي في الفترة القادمة.





وعلم "الفجر الرياضي" أن والد كهربا عقد اجتماع مع محامي برتغالي خبير في اللوائح حضر إلى القاهرة بمعرفة إيناسيو المدير الفني لفريق أفيس والمدير الفني السابق لفريق الزمالك من أجل الخروج بصيغة قانونية لإنهاء صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" في يناير المقبل بالنادي الأهلي.





وأطلع المحامي البرتغالي على عقد كهربا مع الزمالك قبل رحيله إلى أفيس في حضور والد لاعب الزمالك السابق، وأكد على صحة موقف اللاعب في الرحيل عن الزمالك خاصة في ظل عدم توثيق العقد القديم في اتحاد الكرة مما يمنح اللاعب الحرية في الرحيل عن القلعة البيضاء لأي فريق ومن ثم الانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي.



