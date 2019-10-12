دبلوماسي سابق: عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية "صعب" (فيديو)

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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في سوريا أمر محزن، مشيرا إلى أن الأزمة السورية سببها السوريين؛ ومن الصعب عودتها لمقعدها في الجامعة العربية.



وأوضح "بيومي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك أطراف متعددة في سوريا، متسائلًا: "من سيأخذ مقعد سوريا في الجامعة العربية؟ سوريا الأسد أم سوريا الشيعة أم سوريا السنة!".



وتابع: "الرئيس السوري بشار الأسد هناك ثورة ضده منذ 6 سنوات"، لافًتا إلى أنه لا يوجد توافق داخل الجامعة العربية على عودة سوريا؛ رغم أن مصر تؤيد عودتها.



وأكمل مساعد وزير الخارجية الأسبق: "قطر مازالت عضو في الجامعة العربية، ودول الخليج هم المترديين في عودة سوريا إلى مقعدها"، لافتا إلى أن مؤيدين النظام السوري تقل عن ربع الشعب الشقيق ويحكم منذ 70 سنة.



وأعلن عن رفضة التام للعدوان التركي على سوريا، لافتا إلى أن الأتراك لديهم أطماع في الثروات السورية، وهم بالأصل محتلين على جزء من الدولة الشقيقة منذ الحرب العالمية الثانية.

