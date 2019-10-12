"قلق وانتظار".. هاجيبس الإعصار الأقوى في تاريخ اليابان

تستعد مدنية طوكيو عاصمة اليابان، والمناطق المجاورة لها، لاستقبال حدوث أسوأ إعصار يضرب اليابان منذ عقود، وقد أصدرت السلطات اليابانية، اليوم السبت، توصيات بإجلاء أكثر من مليون شخص في اليابان مع قرب الإعصار "هاجيبس" من الوصول إلى اليابسة، في شرق ووسط اليابان .

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، عن مقتل رجل أربعيني بسبب انقلاب سيارته، صباح اليوم السبت، في مقاطعة تشيبا إلى الشرق من طوكيو، كما أصيب أربعة أشخاص أخريين حيث اقتلعت الرياح أسقف عدد من المنازل.

اجلاء المواطنين

أعلنت قناة "إن إتش كي" المحلية، أن السلطات اليابانية أخرجت 4.2 مليون مواطن، من الأماكن التي يعيشون فيها، فيما أجلت السلطات 50 ألف شخص من محافظات ميه وطوكيو وشيزوكا وشيبا .

يقترب إعصار "هاجيبيس" العنيف من الأرخبيل الياباني، وقد جاء من الجنوب الشرقي، يعتقد خبراء المناخ أن إعصار هاجيبيس يشبه اعصار "إيدا" الذي تسبب بمقتل 1269 شخصا سنة 1958، يضرب الأعصار، السواحل المحيطة بالمحيط الهادئ قبل أن يصل إلى طوكيو غدا الأحد.

إعصار عنيف

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الإعصار قوي، هو أقل من المستوى الأقصى، الذي أعلنت عنه الخميس عندما يعادل اعصار من الفئة الخامسة، تتوقع الارصاد إمكانية سقوط أمطار غزيرة، قد تبلغ كميتها 500 مم خلال 24 ساعة في منطقة طوكيو وحتى 800 مم وسط البلاد وهي مصحوبة برياح قوية، قد تبلغ سرعتها 216 كيلومترا. فيما حذروا من حدوث انهيارات طينية وفيضان الأنهار وهبوب رياح قوية وعواصف.

تسبب الإعصار في الغاء رحلات جوية للشركتان الجويتان الرئيسيتان "جابان إيرلاينز" (جال) و"أول نيبون إيروايز" (آنا)، التي كانت مقررة السبت، ولاسيما على خطوطهما الداخلية، كما الغيت جميع الرحلات بالقطارات السريعة بين طوكيو وناغويا، وبين ناغويا وأوساكا اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة "طوكيو الكتريك باور" للكهرباء، أن الكهرباء مقطوعة عن 29 ألف أسرة في منطقة "كانتو" ومقاطعة "شيزوكا"، التي عانت الشهر الماضي من انقطاع التيار الكهربائي جراء من ضرب الشهر الماضي، حيث لا تزال بعض المباني في مرحلة الترميم الجزئي.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية، أن الإعصار تسبب في الغاء أكثر من 1660 رحلة جوية، بينما تسبب في ايقاف العديد من خدمات القطارات، بما في ذلك، خدمات القطار السريع في شرق ووسط اليابان .

يقع مركز الإعصار على بعد 200 كيلومتر جنوب ساحل مدينة هاماماتسو بوسط اليابان، يحمل إعصار "هاغيبس" أشد موجة أمطار ورياح منذ 60 عاما، ابتعد السكان عن الشوارع ومحطات القطارات والشواطئ.

ذكرت أسوشيتد برس، أن المتاجر أغلقت وخلت أرففها من البضائع بعد أن خزن المواطنون المياه والطعام، وأغلقت المصانع أبوابها، والغيت مباريات في كأس العالم واكما الغيت الحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث، كما تم تعليق الرحلات الجوية وتوقفت خدمات القطارات.

تعني كلمة" هاجيبس "، بلغة التغالوغ الفلبينية "سرعة"، يتجه الإعصار إلي جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان في وقت متأخر السبت، وذلك بعد شهر من هبوب أقوى إعصار يجتاح البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أنه دمر 30 ألف منزل وتسبب في انقطاع واسع للكهرباء.

يقترب إعصار هاجيبس من وسط اليابان وسط تحذيرات من انهيارات طينية وفيضان أنهر وريح عاتية، قد واصل الإعصار تقدمه باتجاه اليابان، تسبقه أمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى مقتل شخص بينما تلقى 1,6 مليون من السكان توصيات بإخلاء منازلهم.

ويتوجه " هاجيبس " بشكل مباشر إلى مدينة طوكيو وتسبب قبل وصوله باضطرابات في حركة النقل وانقطاع التيار الكهربائي في البلاد، وتسبب في إلغاء مباراتين في بطولة العالم للركبي وأثر على تنظيم جائزة فورمولا 1 في سوزوكا بوسط البلاد، بينما لم تتمكن حوالى ألفي طائرة من الإقلاع السبت.