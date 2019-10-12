"الإسكان" تفتح باب الحجز لوحدات سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماعي

طرحت هيئة المجتماعات العمرانية الشقق المتبقية و المتواجدة في الدور الأرضي والأخيرضمن مشروعاتها السكانية سكن مصر وجنة والإسكان الاجتماع.

وأوضحت "الهيئة" أنه يمكن حجز تلك الشقق بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني online عبر موقع وزارة الاسكان أو من خلال الرابط التالي https://www.hdb-reservation.com ببنك التعمير والإسكان.

وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالى شروط حجز تلك الوحدات ومميزات الحصول عليها :

- يوجد خصم على سعر المتر يتم الإعلان عنه لاحقا ويُعاد العرض على المجتمعات العمرانية بعد 6 أشهر.

- سداد مقدم حجز بقيمه 50 ألف جنيه من

سداد مقدم حجز بقيمه 50 ألف جنيه من قيمة الوحدة بحد أدنى.

- استكمال سداد 10% من ثمن الوحدة بجانب 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- يجوز سداد باقي قيمة الشقة كالتالي، سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفورى.

- سداد 15% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

-باقي ثمن الشقة يتم سداده بإحدى الطرق الآتية:

- أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

- أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين، فيما يزيد عن الـ3 سنوات تُعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2% و0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام.

واشارط الهيئة يجب على المتقدم للحصول على تلك الوحدات، ألا يكون قد سبق للمتقدم وزوجته وأولاده القصر الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض بمشروع الإسكان الاجتماعي، ويمكن تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة.

بناء 326.3 ألف وحـدة سكنيه العام المالى 2017-2018

وكان جهاز التعبئة العامة والتجصاء اصدر تقربر عن اجمالي عددالواحدات الذي تم انشائه خلال العام المالي 2017-2018 بمناسبة اليوم العالمي للإسكان.





واظهر التقرير أن أجمالــى عـدد الوحدات السكنيـة المنفذة 326.3 ألف وحـدة عام 2017/2018 باستثمارات قدرهــا 106.9 مليـار جنيه مقابل 317.2 ألف وحدة عام 2016/2017 باستثمارات قدرها 91.8 مليار جنيه بنسبة زيادة فى الوحدات قدرها 2.9 ٪ والاستثمارات قدرها 16.4٪ .









وجاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولــى طبقـا لنوعيـة البنـاء بعدد 169.8 ألف وحدة بنسبة قدرها 52.0% يليــه الإسكـان المتوســط بعـــدد 118.5 ألف وحدة بنسبة قدرها 36.3% ويليـه الإسكــان فوق المتوســط بعـدد 31 ألف وحدة بنسبة قدرها 9.5% , ثم الإسكان الفاخر بعدد 7 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 2.1% من الإجمالى العام عام 2017/2018 .









وتم تنفيذ عدد 105.1 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام 2017/2018 بنسبة 32.2% من الاجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 4.5% .







