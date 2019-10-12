ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المملكة تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية من الولايات المتحدة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:29 م
Advertisements
المملكة تستقبل تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية من الولايات المتحدة
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements

صرح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بأنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة، والاقتصاد العالمي.


وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الاقليمي وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية امتداداً تاريخياً للعلاقات الإستراتيجية والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزارة الدفاع تعزيزات الولايات المتحدة المعدات الاضافية القوات
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
0
x
18:00
0
تشيلي
تونس
0
x
18:00
0
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
0
x
20:45
0
اليونان
النرويج
0
x
20:45
0
أسبانيا
الدنمارك
1
x
18:00
0
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
0
x
16:00
0
لوجو

DMCA.com Protection Status