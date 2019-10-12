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أسماء أبواليزيد تعبر عن سعادتها بعرض فيلم "الممر" على الفضائيات

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:26 م
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أسماء أبواليزيد تعبر عن سعادتها بعرض فيلم الممر على الفضائيات
أسماء أبواليزيد
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رشا عادل
 
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أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عن سعادتها بعرض فيلم "الممر"، على شاشات التلفزيون في ذكري أنتصارات أكتوبر.

وأكدت أسماء أبواليزيد في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن فيلم الممر فرح وأسعد المصريين متمنية أن يجمعها بفريق عمل "الممر"، عمل آخر.

ونوهت "أبواليزيد"، أنها تواصل تصوير عمل درامي جديد وفيلم سينمائي ورفضت الأفصاح عن التفاصيل.

ملامح شخصية البدوية "فرحة" التي جسدتها الفنانة أسماء أبو اليزيد في فيلم الممر، اقتربت كثيرا من قصة المجاهدة السيناوية المعروفة ببطولاتها "فرحانة حسين"، ما دفع المشاهدين الربط بينها وبين صاحبة القصة الحقيقية، التي تعاونت مع المخابرات المصرية خلال سنوات الحرب حتى كرمها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في عام 1975 بوسام الشجاعة من الدرجة الأولى ونوط الجمهورية لما قدمته من بطولة في سيناء.

"فرحة" السيناوية، أحد الشخصيات البارزة في فيلم "الممر"، برزت في أحداثه وتركت أثرا في مشاهدي العمل الفني، فإلى جانب كونها عنصر نسائي وسط المحاربين، كانت دليلا للكتيبة المصرية في الصحراء للوصول إلى المعسكر الإسرائيلي المستهدف تدميره، حتى رأها العسكري "هلال" الذي قام بدوره الفنان محمد فراج، ووقع في حبها وطلب الزواج منها.

ويذكر إن فيلم "الممر"بطولة كلا من :أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، أحمد رزق، أحمد حسني، هند صبري، محمد فراج، أسماءأبو اليزيد، محمد جمعة، وأخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبدالخالق.

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