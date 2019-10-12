شاهد.. بحيرة السماء المكان اللي سقت منه العذراء مريم سيدنا عيسى (فيديو)

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تجول الإعلامي محمود سعد، داخل بحيرة السماء، المكان اللي سقت منه السيدة مريم سيدنا عيسي عليه السلام، قائلًا: "هذا المكان مزار سياحي من طراز فريد، هذه البحيرة لها أكثر من اسم، لكن أكثر اسم يطابقها هو بحيرة السماء".



وتابع "سعد"، خلال تقديمه برنامج "باب الخلق"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت، أن هذا المزار وجد منذ 2015 عامًا، أي منذ أن كان المسيح عليه السلام طفلًا، لافتَا إلى أن السيدة مريم دخلت هذه المياه المالحة وحصلت على بعض الماء منها لكي تشرب الطفل، معقبًا: "خدت شوية مياه مالحة، فتفجر ينبوع ماء عذب، وطلعت المياه العذبة في أيادي السيدة مريم".



وأضاف أن هذا الينبوع ما زال موجودًا حتى الآن، وبه مياه عذبة وسط بحيرة مالحة، ولفت إلى أن السيدة مريم والمسيح قاما بجولة عظيمة في مصر، لكي يعطوا بلدنا مكانة جميلة، معقبًا: "سيدنا يعقوب، وسيدنا موسى، وسيدنا عيسي، ومحمد عليهم السلام قاموا بالمجيء لمصر، وأشادوا بها، أرض مصر مباركة وطاهرة".

