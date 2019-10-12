ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حقيقة تغيير فتاة واقعة "ضحية الشهامة" أقوالها أمام النيابة (فيديو)

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:32 م
Advertisements
حقيقة تغيير فتاة واقعة ضحية الشهامة أقوالها أمام النيابة (فيديو)
المتهمون
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
نفى محمد البنا، والد محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ ضحية الشهامة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن الفتاة التي عاكسها قاتل نجله قد غيرت أقولها أمام النيابة، وأنها اعترفت أن القاتل كان خطيبها، معقبا: "ده محصلش، ومجرد شائعات".

وأوضح "البنا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك عدد من الشائعات انتشرت عن الحادثة على "السوشيال ميديا"، لافتا إلى أن ما يتردد بأن والدة القاتل عرضت عليهم مليون جنيه للتنازل عن حقهم غير صحيح، ولم يحدث.

وأوضح أن محاكمة قاتل نجله ستبدأ غدا الأحد، وموجها له تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مضيفا أن القاتل معروف عنه أنه بلطجي، ومعتمد على أن عائلته بها رتب كثيرة، مطالبا الداخلية بالإفراج عن الأفراد الذين ألقى القبض عليهم من أمام منزله بسبب مظاهرات الأهالي لوقوع الحادث، قائلا: "أتمنى يفرج عن هؤلاء الأشخااص ملهمش ذنب، ومحدش هتف ضد الدولة ولا رئيس".
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: محاكمة راجح فتاة واقعة ضحية الشهامة تغير أقولها ضحية الشهامة جريمة قتل بالمنوفية الإعدام لراجح
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
0
x
18:00
0
تشيلي
تونس
0
x
18:00
0
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
0
x
20:45
0
اليونان
النرويج
0
x
20:45
0
أسبانيا
الدنمارك
1
x
18:00
0
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
0
x
16:00
0
لوجو

DMCA.com Protection Status