حقيقة تغيير فتاة واقعة "ضحية الشهامة" أقوالها أمام النيابة (فيديو)
السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:32 م
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هدى عبدالرازق
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نفى محمد البنا، والد محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ ضحية الشهامة، ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أن الفتاة التي عاكسها قاتل نجله قد غيرت أقولها أمام النيابة، وأنها اعترفت أن القاتل كان خطيبها، معقبا: "ده محصلش، ومجرد شائعات".
وأوضح "البنا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك عدد من الشائعات انتشرت عن الحادثة على "السوشيال ميديا"، لافتا إلى أن ما يتردد بأن والدة القاتل عرضت عليهم مليون جنيه للتنازل عن حقهم غير صحيح، ولم يحدث.
وأوضح أن محاكمة قاتل نجله ستبدأ غدا الأحد، وموجها له تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مضيفا أن القاتل معروف عنه أنه بلطجي، ومعتمد على أن عائلته بها رتب كثيرة، مطالبا الداخلية بالإفراج عن الأفراد الذين ألقى القبض عليهم من أمام منزله بسبب مظاهرات الأهالي لوقوع الحادث، قائلا: "أتمنى يفرج عن هؤلاء الأشخااص ملهمش ذنب، ومحدش هتف ضد الدولة ولا رئيس".
وأوضح "البنا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك عدد من الشائعات انتشرت عن الحادثة على "السوشيال ميديا"، لافتا إلى أن ما يتردد بأن والدة القاتل عرضت عليهم مليون جنيه للتنازل عن حقهم غير صحيح، ولم يحدث.
وأوضح أن محاكمة قاتل نجله ستبدأ غدا الأحد، وموجها له تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مضيفا أن القاتل معروف عنه أنه بلطجي، ومعتمد على أن عائلته بها رتب كثيرة، مطالبا الداخلية بالإفراج عن الأفراد الذين ألقى القبض عليهم من أمام منزله بسبب مظاهرات الأهالي لوقوع الحادث، قائلا: "أتمنى يفرج عن هؤلاء الأشخااص ملهمش ذنب، ومحدش هتف ضد الدولة ولا رئيس".
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