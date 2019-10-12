حقيقة عرض والدة قاتل "ضحية الشهامة" مليون جنيه للتنازل عن القضية (فيديو)
السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:10 م
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هدى عبدالرازق
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قال محمد البنا، والد محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ ضحية الشهامة، إن رجال الداخلية والنيابة العامة لم يقصروا في التعامل مع مرتكبي الواقعة، لافتًا إلى أنه لا يتمنى أن يتعرض أحد من الشعب المصري لما مروا به، مقترحا أن يكون هناك توعية دينية واجتماعية بمثل تلك الجرائم.
ونفى "البنا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، ما تردد بأن والدة القاتل عرضت عليهم مليون جنيه للتنازل عن حقهم، أو أن الفتاة التي عاكسها القاتل غيرت أقوالها في النيابة، معقبا: "ده محصلش، وكل ده شائعات ظهرت على السوشيال ميديا".
وأوضح أن محاكمة قاتل نجله ستبدأ غدا الأحد، وموجه له تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مضيفا أن القاتل معروف عنه أنه بلطجي، ومعتمد على أن جده لواء، وعائلته بها رتب كثيرة، مطالبا الداخلية بالافراج عن الأفراد الذين ألقى القبض عليهم من أمام منزله بسبب مظاهرات الأهالي لوقوع الحادث، قائلا: "أتمنى يفرج عن هؤلاء الأشخاص ملهمش ذنب، ومحدش هتف ضد الدولة ولا رئيس، ولا كان في منشورات، البلد حزينة لأن كل واحد شاف محمود ابنه".
ونفى "البنا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، ما تردد بأن والدة القاتل عرضت عليهم مليون جنيه للتنازل عن حقهم، أو أن الفتاة التي عاكسها القاتل غيرت أقوالها في النيابة، معقبا: "ده محصلش، وكل ده شائعات ظهرت على السوشيال ميديا".
وأوضح أن محاكمة قاتل نجله ستبدأ غدا الأحد، وموجه له تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، مضيفا أن القاتل معروف عنه أنه بلطجي، ومعتمد على أن جده لواء، وعائلته بها رتب كثيرة، مطالبا الداخلية بالافراج عن الأفراد الذين ألقى القبض عليهم من أمام منزله بسبب مظاهرات الأهالي لوقوع الحادث، قائلا: "أتمنى يفرج عن هؤلاء الأشخاص ملهمش ذنب، ومحدش هتف ضد الدولة ولا رئيس، ولا كان في منشورات، البلد حزينة لأن كل واحد شاف محمود ابنه".
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