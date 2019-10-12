كيف خطف صلاح أليساندرا أمبروسيو من حضن رونالدو ؟

أثار الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الساعات القليلة الماضية الجدل بعد أن ظهر في إحدى الحملات الإعلانية مع عارضة الأزياء البرازيلية اليساندرا أمبروسيو .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي رفقة البرازيلية خلال الفترة القليلة الماضية ووصل الأمر ببعض المغردين إلى الثناء على قدرة صلاح وتفوقه على الدون فيما يخص خطف امبروسيو من حضن الدون.

من هي اليساندرا أمبروسيو التي خطفها صلاح من رونالدو ؟

وتعتبر أمبروسيو واحدة من عارضات الأزياء التي تحظي بنسبة مشاهدة مرتفعة للغاية عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ويستخدمها الكثير من أصحاب الحملات الدعائية كعلامة بارزة لهم بالإضافة إلى أنها دائماً ما تظهر في حملات أكبر شركات الملابس الداخلية .

وخلال بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت في روسيا صيف العام ٢٠١٨ خطفت البرازيلية الأضواء بعد أن ظهرت في المدرجات لمؤازرة منتخب بلادها وخرجت في أكثر من مقابلة صحفية أكدت فيها أن ترغب في رؤية السيليساو حامل لقب العالم خاصةً أن البطولة الأخيرة التي حصل عليها رفقاء رونالدو ترجع إلى العام ٢٠٠٢ .

وعقب نهاية دور المجموعات توجهت امبروسيو إلى معسكر المنتخب البرازيلي وحصلت على قميص حامل لقب كأس العالم في خمسة مناسبات موقعاً من جميع اللاعبين وحضرت به إحدى اللقاءات على ملعب إستاد سبارتاك أرينا .

ولم تتوقف سخرية المصريين من خطف صلاح للبرازيلية أليساندرا من حضن رونالدو عند هذا الحد بل أكد بعض المغردين أن صلاح تفوق للمرة الثانية على رونالدو بعض أن خطف منه لقب أفضل لاعب في العالم والتي قدمتها له صحيفة GQ .

وقام صلاح خلال تلك الحملة الإعلانية بإستعراض مهارته بالكرة مع البرازيلية ونشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستغرام " الخاص بتبادل الصور ولاقى المقطع رواج كبير بين المصريين ومشجعي ليفربول .