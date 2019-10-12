رئيس الحكومة المغربية يصف وزيراً بـ"أعجوبة الزمان"





وصف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الوطني لكتاب حزب العدالة التنمية ، محمد أمكراز ( وزير الشغل والإدماج المهني)، اليوم السبت، بأعجوبة الزمان.





وقال رئيس الحكومة المغربية ، "أن يصبح أمكراز وزيراً، فهذه أعجوبة الزمان، ولم يكن أحداً يتوقع هذا الأمر".





وأشار العثماني، إلى أن "(حزب العدالة والتنمية) البيجيدي دائماً ما يصنع المفاجئات، ونحن معتزون أن يصير أمكراز وزيراً وهو مدعوم من جلالة الملك، ونحن نريد أن نعطي رسالة بأنّ الشباب له مستقبل في العمل السّياسي"، بحسب ما نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية.





وتحدث رئيس الحكومة عن الوزراء، الذين غادروا الحكومة قائلا: "خروجهم من الحكومة لا ينقص مطلقا من مكانتهم، لأنهم قاموا بأمور مفيدة للوطن والمواطنين".





ثم أشار العثماني معلقا على التعديل الحكومي والإصلاح، "العمل السياسي يجب أن يكون شريفاً وفي مصلحة الوطن، نحن الحزب الأوّل في السّاحة ويجب أن نقود هذه المعركة وأن نعيد الثّقة للأحزاب"، مثمّناً أداء وزراء حزبه في الحكومة، قائلا: "وزراؤنا أنجزوا أموراً عملية مفيدة للوطن والمواطنين".





واستقبل العاهل المغربي حكومة سعد الدين العثماني المعدلة، والتي أدت اليمين الدستورية أمامه، وتتكون الحكومة الجديدة من 23 وزيرا، بعد أن تم إلغاء جميع مناصب كتابة الدولة وتجميع بعض القطاعات الوزارية، مما سمح بتقليص أعضاء الحكومة من 39 وزيرا وكاتب دولة إلى 23 وزيرا فقط.



