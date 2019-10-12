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الدفاع الوطني الروسي: أسطول البحر الأسود يراقب مدمرة أمريكية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:56 م
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الدفاع الوطني الروسي: أسطول البحر الأسود يراقب مدمرة أمريكية
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وكالات
 
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صرح مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، اليوم السبت، بأن أسطول البحر الأسود يراقب المدمر الأمريكية بورتر"، التي دخلت البحر الأسود في 12 أكتوبر.

وجاء في بيان للمركز، "يراقب أسطول البحر الأسود الروسي المدمرة البحرية الأمريكية بورتير، التي دخلت الجزء الجنوبي من البحر الأسود في 12 أكتوبر".

وأشار المركز إلى أنه يتم مراقبة المدمرة عن طريق الفرقاطة "الأدميرال إيسن"، والسفينتان الصاروخيتان "فيشني فولوتشيك" و "أوريخوفو- زويفو".

وفي وقت سابق، نشر مركز التحليل التابع للحكومة الأمريكية "راند كوربوريشن" تقريراً عن استراتيجية "احتواء" روسيا في منطقة البحر الأسود، يعرب واضعو الوثيقة عن قلقهم من أن موسكو قامت مؤخرًا بتحديث أسطول البحر الأسود وزيادة قوتها في المنطقة العسكرية الجنوبية، ويقترح الخبراء نشر أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ الساحلية في رومانيا وبلغاريا، بالإضافة إلى توسيع مناورات الناتو والمساعدة في تطوير القدرات الدفاعية لأوكرانيا وجورجيا.

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