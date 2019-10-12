الدفاع الوطني الروسي: أسطول البحر الأسود يراقب مدمرة أمريكية
السبت 12/أكتوبر/2019 - 07:56 م
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
صرح مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، اليوم السبت، بأن أسطول البحر الأسود يراقب المدمر الأمريكية بورتر"، التي دخلت البحر الأسود في 12 أكتوبر.
وجاء في بيان للمركز، "يراقب أسطول البحر الأسود الروسي المدمرة البحرية الأمريكية بورتير، التي دخلت الجزء الجنوبي من البحر الأسود في 12 أكتوبر".
وأشار المركز إلى أنه يتم مراقبة المدمرة عن طريق الفرقاطة "الأدميرال إيسن"، والسفينتان الصاروخيتان "فيشني فولوتشيك" و "أوريخوفو- زويفو".
وفي وقت سابق، نشر مركز التحليل التابع للحكومة الأمريكية "راند كوربوريشن" تقريراً عن استراتيجية "احتواء" روسيا في منطقة البحر الأسود، يعرب واضعو الوثيقة عن قلقهم من أن موسكو قامت مؤخرًا بتحديث أسطول البحر الأسود وزيادة قوتها في المنطقة العسكرية الجنوبية، ويقترح الخبراء نشر أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الصواريخ الساحلية في رومانيا وبلغاريا، بالإضافة إلى توسيع مناورات الناتو والمساعدة في تطوير القدرات الدفاعية لأوكرانيا وجورجيا.
Advertisements
- روسيا ترسل فرقاطة بصواريخ "كاليبر" نحو البحرية الأمريكية بالمتوسط بعد قصف سوريا
- مجلة ألمانية: روسيا حوّلت القرم إلى قلعة منيعة
- فرقاطة روسية مزودة بصواريخ كاليبر تتوجه نحو المتوسط
- روسيا ترسل فرقاطة جديدة بصواريخ كروز إلى البحر المتوسط
- أربع سفن جديدة تدخل خدمة أسطول البحر الأسود
- سفينة جديدة مزودة ب"كاليبر" تنضم إلى أسطول البحر الأسود
- البحرية الروسية تراقب مدمرة أمريكية في البحر الأسود
- لحظة التقاء المدمرة الأمريكية والأدميرال الروسي في البحر الأسود (فيديو)
- البحرية البريطانية تحاول اعتراض فرقاطة روسية دخلت القناة الإنجليزية
المزيد عن: مدمرة أمريكية مدمرة الدفاع الوطني الدفاع الروسي البحر الأسود أمريكية أسطولتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر