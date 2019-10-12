مباراة العبور...إسبانيا تتسلح بتشكيل ناري في مواجهة النرويج بتصفيات اليورو

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يستعد عشاق الكرة العالمية والأوروبية، لمواجهة من العيار الثقيل حينما يحل منتخب إسبانيا ضيفا على منتخب النرويج، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.



وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



ويدخل المنتخب الإسباني المباراة، رغبة في تحقيق الفوز فقط من أجل حجز بطاقة العبور بشكل رسمي، في حال تعثر منتخبي السويد ورومانيا أمام مالطا وجزر فارو لحساب نفس الجولة.



ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بينما يحتل منتخب النرويج المركز الرابع رصيد 9 نقاط.



وجاء تشكيل منتخب النرويج كالآتي:-



يارستين - العبدلاوي - أچير - نوردفيت - العصامي - بيرج - هينريكسن - چوهانسن - سيلنايس - أوديجارد - كينج



فيما جاء تشكيل منتخب إسبانيا كالآتي:-



كيبا - خيسوس نافاس - راموس - ألبيول - بيرنات - بوسكتس - فابيان رويز - ساؤول - أويارزابال - سيبايوس - رودريجو مورينو