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تقارير تكشف عن سبب عدم تألق جريزمان مع برشلونة حتى الآن

السبت 12/أكتوبر/2019 - 06:45 م
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تقارير تكشف عن سبب عدم تألق جريزمان مع برشلونة حتى الآن
جريزمان
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حسام مجدي
 
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كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم السبت عن سبب عدم تألق الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم نادي برشلونة ومنتخب فرنسا حتى الآن مع فريقه.

السبب وراء عدم تألق جريزمان مع برشلونة حتى الآن

وأكدت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن جريزمان لم يتألق حتى الآن مع نادي برشلونة لأنه عندما يكون في المنتصف يكون لاعب آخر، أما في موقعه على اليسار في البارسا يجعله معزولا ووحيدا وبعيدا عن المشاركة في اللعبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن جريزمان عندما كان يلعب في خط المنتصف مع منتخب فرنسا ضد منتخب إيسلندا لمس الكرة 79 مرة.

قلق بشأن جريزمان في برشلونة

وذكرت الصحيفة إلى أن هناك قلق حاليا من أن يتكرر مع جريزمان ما حدث مع فيليبي كوتينيو لاعب الفريق السابق.

تعاقد برشلونة مع جريزمان

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع جريزمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي أتلتيكو مدريد.

وقد شارك أنطوان جريزمان في 10 مباريات حتى الآن مع نادي برشلونة منذ قدومه للنادي بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

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