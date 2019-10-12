"بلتون" : انخفاض مستويات التضخم يسمح للبنك المركزي باستكمال خفض اسعار الفائدة

قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن قرائة معدلات التضخم خلال شهر سبمتبر جائت دون توقعتها، وهو ما يشجع البنك المركزي على استكمال البنك المركزي تيسير سياسية النقدية بخفض المزيد من اسعار الفائدة.





وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة الأحصاء، أعلن عن أن معدلات التضخم لأجمالى الجمهورية في الشهر الماضي سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.3% عن شهر اغسطس، ببينما سجلت 4.3% على اساس سنوي مقارنة 6.7% على اساس سنوي في اغسطس، كما هوت معدلات التضخم في المدن إلى أدنى مستويتها منذ 7 سنوات لتصل إلى 4.8%.

وتابعت بلتون" التضخم العام في المدن تراجع ملحوظًا عن توقعتنا االسابقة عند 5.9% وقراء اغسطس 7.5%."

" قوة الجنيه" عامل مساعد في تراجع مستويات التضخم

وكشفت" بلتون" أن العوامل المساعدة في تراجع مستويات التضخم هي قوة الجنيه والسلوك الإنفاقي الأكثر حذراً استمرو في التأثير إيجابياً على التغير الشهري لقراءة التضخم.

وأرتفعت قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 8% منذ بداية 2019 بحسب تقرير لصندوق النقد الدولى.





وأشارت "بلتون" إلى أن هذا التراجع ي مستويات التضخم مدعمًا بزيادة طفيفة في أسعار السلع الغذائية على أساس سنوي بنحو 0.3% مقابل 6.9% في أغسطس، والتي كانت مدعمة بتراجعها شهرياً بنحو 1.8%.

وألمحت "بلتون" أنة يعتبر أن قطاع النقل هو الوحيد الذي شهد ارتفاع سواء على أساس سنوي وشهري بنحو 7%، متوقعة أن ينعكس في قراءة شهر أكتوبر مع متوسط تراجع بنسبة 4% في أسعار بعض المنتجات البترولية مع المراجعة الأولى ضمن آلية التسعير التلقائي التي تم تطبيقها مؤخراً؛ لذلك نتوقع تراجعاً طفيفاً في هذا القطاع بين 1.5-2% خلال شهر أكتوبر. ونشير إلى أن قطاع النقل –الذي سيتأثر على الأرجح بخفض أسعار البنزين بنحو 3.2% - يمثل 5.7% من سلة البنود التي يقيسها المؤشر العام لأسعار المستهلكين

تراجع التضخم فرصة لخفض المركزي أسعار الفائدة ساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 14 نوفمبر.

بلتون البنك المركزي سيخفض اسعار الفائدة الأجتماع المقبل

ووأكدت بلتون في تقريرها، على أن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلي القوية سيسمح باستمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة الحالية.

وتابعت، أن العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه ستستمر في دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم في نطاق مستهدف المركزي عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020.

ورفعت بلتون حجم خفض أسعار الفائدة في الأجتماع المقبل للجنه السياسيات النقدية يو 14 نوفمبر القادم وهو الأجتماع الأخير الذي يترأسة المحافظ الحالى طارق لتنتهي ولايتة رسميا بعدة؛ ليتراوح بين 50-100 نقطة أساس.