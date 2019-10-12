قوات سوريا الديمقراطية: نتج عن القصف التركي أكثر من 200 ضحية





ذكر المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، أن القصف التركي أدى إلى وجود أكثر من 200 ضحية بين قتيل وجريح.





وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن "نتيجة القصف التركي نشأت حالة من الهجرة والنزوح الكبير تقدر بأكثر من100 ألف مدني مبدئيا".





وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل 23 من عناصرها، يوم أمس الجمعة، خلال تصديهم للهجوم التركي في شمال سوريا في حين أصيب 37 آخرون.





وبذلك يرتفع عدد مسلحي قوات سوريا الديمقراطية، التي أعلنت هذه القوات مقتلهم منذ يوم الأربعاء الماضي إلى 45 مقاتلا. وفقا لـ "رويترز".





وفي وقت سابق، قال مروان قامشلو، المسؤول الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية، إن "الاشتباكات مستمرة في المنطقة الصناعية"، مضيفا أن هذا كان جزء من رأس العين الأقرب إلى الحدود التركية.





وأعلنت وزارة الدفاع التركية، في وقت سابق من اليوم السبت، سيطرة القوات التركية على إحدى المدن بمحافظة الحسكة قرب الحدود السورية مع تركيا، وذلك ضمن العملية العسكرية، التي أعلنت أنقرة إطلاقها الأسبوع الماضي ضد مواقع قوات حماية الشعب الكردية السورية.





وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إنه "ضمن العمليات الناجحة، التي يتم تنفيذها في إطار عملية ينابيع السلام، تمت السيطرة على مدينة راس العين شرقي الفرات".





هجوم تركيا على سوريا





وبدأت تركيا الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشائه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.



