تعيين ياسر الدوسري إماما للمسجد الحرام والحذيفي للنبوي
السبت 12/أكتوبر/2019 - 04:38 م
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الفجر السعودي
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صدرت الموافقة الكريمة على تعيين عدد من الأئمة والخطباء بالحرمين الشريفين؛ حيث تم تعيين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري إمامًا للمسجد الحرام.
كما تم تعيين الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا والشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي إمامين في المسجد النبوي.
وأيضًا، صدرت الموافقة على أئمة في الحرمين الشريفين على أن يكونوا خطباء وهم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني خطباء في المسجد الحرام وفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب حميد خطيبًا للمسجد النبوي.
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