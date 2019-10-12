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"دفنه بمقبرة اسمنتية".. تكثيف أمني لضبط المتهم بقتل والده ببولاق الدكرور

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:05 م
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دفنه بمقبرة اسمنتية.. تكثيف أمني لضبط المتهم بقتل والده ببولاق الدكرور
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة مسن مدفون بمقبرة اسمنتية، بمنطقة صفط اللبن التابعة لقسم شرطة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة.

كان تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطار مفاده، بالعثور على جثة مسن مدفونة بمقبرة اسمنتية بمنطقة صفط اللبن، دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، وعثر على جثة المسن، وتوصلت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، إلى أن نجل المجني عليه سيئ السمعة، وكان دائم الشجار مع والده، واختفي بعد ارتكاب الجريمة.

ويكثف رجال مباحث الجيزة بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودهم لضبط المتهم الهارب لمعرفة دوافعه وراء ارتكاب الجريمة، وكيفية ارتكابها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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