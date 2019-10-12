"تطبيق قواعد المفاضلة".. التفاصيل الكاملة لمسابقة المعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم؛ لسد عجز المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية بالتخصصات المختلفة، إذ أطلقت الوزارة بوابة توظيف أكدت أنّها ستكون الأكبر عربيا منذ ظهر الأربعاء المنصرم، وأُتيحت الفرصة للراغبين في شغل الوظائف للتقدم بأوراقهم.





واشترطت الوزارة حصول المتقدم على شهادة المعلم "icdl teacher" كشرط للقبول في كل التخصصات، وإجراء اختبارات، كما ألزمت الوزارة بعض التخصصات بالحصول على شهادة مهارة مثل تخصصات "اللغة العربية - تربية رياضية - معلم فصل - إخصائي مسرح - إخصائي مكتبات - إخصائي صحافة - وظائف إدارية"، واشترطت أيضًا اجتياز اختبارات أخرى لتخصصات اللغتين (الإنجليزية - الفرنسية).





وأعلنت الوزارة مراحل التوظيف في المسابقة، حيث تتضمن خمس مراحل، المرحلة الأولى تتضمن تسجيل الحساب، واستكمال المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة للتأكد من صحة البيانات والمستندات، بينما المرحلة الثانية: (تستغرق 10 أيام) للتأكد من صحة البيانات المقدمة من الجهات المختصة، والمرحلة الثالثة (تستغرق 5 أيام) وتتضمن الشهادات الدولية المؤهلة للوظيفة، واختبارات تخصص ومقابلات في حالة الحاجة إليها، والمرحلة الرابعة (تستغرق 5 أيام) وتتضمن بحث التظلمات والمفاضلة والتوزيع، وإعلان النتائج، والخامسة (تستغرق 5 أيام عمل)، وتسكين الوظائف، وتسليم أصول المستندات.





رسوم التقديم

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة الرسوم المقررة للتقديم لوظائف المعلمين والإداريين والعاملين في المدارس والتحقق من صحة البيانات والمستندات المقدمة، موضحة أن الرسوم المقررة لكل من المعلمين والإداريين والعاملين تقدر بـ195 جنيها مصريا، ولطلاب الجامعات الذين يدرسون في كليات متعلقة بالتعليم يسددون 100 جنيه مصري كرسوم بعد تسجيل بيانته ورفع المستندات، ومجانا للمتطوعين، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تأتي مقابل الخدمات المقدمة للتحقق من صحة البيانات المستندات من الجهات المختصة.





وقالت الوزارة، بعد استكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة، وسيظهر رابط الدفع وبالضغط عليه ستظهر الاختيارات الآتية: الدفع عن طريق خدمة فوري (في حالة الدفع من خلال فوري سيتم إرسال رقم مرجعي إلى رقم الهاتف المسجل، يتم التوجه به إلى أقرب مقدم خدمة لفوري والدفع من خلاله في مده أقصاها 72 ساعة)، أو الدفع من خلال بطاقات الائتمان.





لم تعلن التعليم عن المسابقة

وكشف اليوم، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الدكتور محمد عمر، قائلاً إن وزارة التربية والتعليم لم تعلن عن مسابقة لتعيين المعلمين، وإنما سيتم الاستعانة بالبيانات المسجلة من جانب جميع المتقدمين على البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة، مضيفًا في تصريحات له عبر "جروب أدعم الدكتور طارق شوقي عبر تطبيق "واتس آب"، أن البوابة الإلكترونية لتسجيل بيانات المؤهلين للمدارس الحكومية والخاصة، تسجل بيانات المتقدمين وتحللها ثم تصدر قرار التكليف طوال العام والأعوام القادمة.





وأوضح نائب وزير التعليم: "طالما سجلت بياناتك والبوابة قبلت التسجيل خلال 10 أيّام، أصبحت مؤهلًا للعمل بعد استيفاء الشهادات المهارية، وبعد ذلك سيتم التكليف بالعمل، إما الآن أو خلال العام الحالي أو خلال الأعوام القادمة حتى 2022"، لافتًا إلى أنه سيتم التعاقد مع المتقدم وفق قانون العمل، ومرتبه سيكون شاملًا التأمينات، ولن يقل عن راتب المعلمين الذين سبق التعاقد معهم في مسابقة العقود المؤقتة الماضية.





تطبيق قواعد المفاضلة وفق الاحتياج

وأوضح "عمر"، أن البوابة الالكترونية، مصممة للتواصل المباشر واتخاذ قرار القبول أو الرفض أو التعليق، كما يحدث في السفارات عندما يرغب الشخص للسفر للخارج، متابعًا سيتم مراجعه البيانات المسجلة على البوابة الإلكترونية جيدًا، وفي حالة وجود خطأ تتواصل البوابة الإلكترونية بالشخص لاطلاعه على الخطأ لتداركه، ومن ثم يصبح مؤهلًا لاستكمال مراحل التسجيل، وطالما سجل بياناته واجتاز كل المراحل المطلوبة، يصبح المتقدم مؤهلًا ومرشحًا للعمل، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق قواعد المفاضلة وفق الاحتياج، أي أنه لو كانت الادارة التعليمية تحتاج 20 مدرسًا للغة العربية حاليا، سيتم اختيارهم من البوابة بناءً على البيانات المسجلة، وأنه لو لم يكن المتقدم ممن تم اختيارهم فهذا لا يعني أن الفرصة قد ضاعت عليه، بل أنه عند الاحتياج لمعلمين جدد سيتم التواصل معه لأن الإدارة التعليمية ستحتاج مجموعات أخرى، ولكن ذلك قد يحدث بعد 6 أشهر.





أول طلب إحاطة

وبشأن إلغاء رسوم نقابة المعلمين للمتقدمين لمسابقة 120 ألف معلم، أعلن النائب عبدالرحمن برعي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، عن تقديمه طلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.



