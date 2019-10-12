عاجل| الأرصاد تُحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:20 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، كما نشرت تفاصيل حالة الطقس بداية من غدا الأحد الموافق 13/10/2019، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 15 /10/2019، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة مقارنة باليوم السبت، وسيكون الطقس حاراً على القاهرة وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد.
وكشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، معلنة استمرار وجود الشبورة المائية حتى الثلاثاء المقبل في الصباح الباكر.
وعن الرياح، أكدت الأرصاد الجوية أن الرياح ستكون معتدلة على أغلب الأنحاء نشيطة في سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يعوق من سير الملاحة البحرية .
حالة الطقس غدا الأحد
تكون حالة الطقس غدا الأحد على البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعلي الأحمر شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة غدا، فتصل الصغرى لـ22 والعظمى لـ34، والإسكندرية تكون الصغرى بها 20 والعظمى 30، وقنا تسجل الصغرى 25 وتسجل العظمى 39، أما الأقصر فتصل الصغرى 24 والعظمى لـ39، أما أسوان فتسجل الصغرى 25 وتصل العظمى لـ41.
وعن طقس اليوم، قالت الأرصاد الجوية أن الطقس مائل للحرارة علي السواحل الشمالية حار علي الوجه البحري والقاهرة شديد الحراره جنوبا نهاراً لطيف ليلاً.
وأوضحت أن الرؤية في الشبورة المائية صباحاً علي شمال البلاد تقل، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطه يصاحبها والرياح اغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط علي شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس .
Advertisements
- "الأرصاد": طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة والعظمى 32
- "الأرصاد": طقس الغد حار على القاهرة والعظمى 36
- "الأرصاد": طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية حار على القاهرة والعظمى 37
- طقس الغد ودرجات الحرارة.. والأرصاد تحذر من جو القاهرة
- "معتدل ودافىء".. الأرصاد الجوية تعلن تطورات جديدة في حالة الطقس
- الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا.. مائل للدفء على السواحل الشمالية
- قبل ما تحتفل.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس "عيد الأم"
- الأرصاد تنشر درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء والعظمى تصل لـ32 في الأقصر
- ارتفاع الحرارة بمعدل درجتين غدا الجمعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس