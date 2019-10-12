طاقم تحكيم سنغافوري لمواجهة الهلال والسد في أبطال آسيا
السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:11 م
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محمد الصو
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تعين طاقم تحكيم سنغافوري لقيادة مباراة الهلال السعودي والسد القطري، في إياب دور النصف نهائي لدوري أبطال آسيا.
وأسندت لجنة الحكام المباراة لقيادة الحكم الدولي محمد تقي الجعفري، ويعاونه كل من مواطنه ريو نيو كومنيت كمساعد أول، وثاني مهند قاسم من العراق، وحكم رابع مواطنه أمير داوود.
ويستضيف الهلال السعودي السد القطري، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك آل سعود في إياب نصف نهائي أبطال آسيا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت للزعيم برباعية مقابل هدف وحيد، بالعاصمة القطرية الدوحة.
على جانب آخر طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، تقريرا طبيا مفصلا عن حالة إصابة السوري عمر خربين مهاجم الفريق، خلال مباراة منتخب بلاده.
وتعرض خربين للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام جزر المالديف، حيث أثبتت الأشعة إصابته بإلتواء في الكاحل ويغيب على إثرها لأكثر من ثلاثة أسابيع.
ومن المقرر أن يطلع الجهاز الطبي للهلال السعودي على تقرير إصابة اللاعب، فور وصوله لإعداد برنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للملاعب.
وتعرض خربين لإصابة قوية خلال مباراة سوريا ضد جزر المالديف، والتي انتهت للمنتخب السوري بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث خرج في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني بالمباراة.
وأسندت لجنة الحكام المباراة لقيادة الحكم الدولي محمد تقي الجعفري، ويعاونه كل من مواطنه ريو نيو كومنيت كمساعد أول، وثاني مهند قاسم من العراق، وحكم رابع مواطنه أمير داوود.
ويستضيف الهلال السعودي السد القطري، يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري على ملعب جامعة الملك آل سعود في إياب نصف نهائي أبطال آسيا، علما بأن مباراة الذهاب انتهت للزعيم برباعية مقابل هدف وحيد، بالعاصمة القطرية الدوحة.
على جانب آخر طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني، تقريرا طبيا مفصلا عن حالة إصابة السوري عمر خربين مهاجم الفريق، خلال مباراة منتخب بلاده.
وتعرض خربين للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده أمام جزر المالديف، حيث أثبتت الأشعة إصابته بإلتواء في الكاحل ويغيب على إثرها لأكثر من ثلاثة أسابيع.
ومن المقرر أن يطلع الجهاز الطبي للهلال السعودي على تقرير إصابة اللاعب، فور وصوله لإعداد برنامج علاجي وتأهيلي قبل عودته للملاعب.
وتعرض خربين لإصابة قوية خلال مباراة سوريا ضد جزر المالديف، والتي انتهت للمنتخب السوري بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث خرج في الدقيقة 57 من عمر الشوط الثاني بالمباراة.
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