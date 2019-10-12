وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيب الوحدات السكنية بحى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية





واصل عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقدوا أعمال تشطيب الوحدات السكنية، بالحى الخامس "جاردن سيتى الجديدة".





وقال وزير الإسكان: تبلغ مساحة الحى حوالى ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بجانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية وفندقين، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات.





وأضاف الوزير: تتوزع الوحدات بحى "جاردن سيتى الجديدة"، كالتالى، 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.​



