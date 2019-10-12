ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيب الوحدات السكنية بحى "جاردن سيتى الجديدة" بالعاصمة الإدارية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 03:10 م
Advertisements
وزير الإسكان يتفقد أعمال تشطيب الوحدات السكنية بحى جاردن سيتى الجديدة بالعاصمة الإدارية
عاصم الجزار وزير الاسكان
Advertisements
طباعة
أحمد الشيخ
 
Advertisements

واصل عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، جولتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقدوا أعمال تشطيب الوحدات السكنية، بالحى الخامس "جاردن سيتى الجديدة".

وقال وزير الإسكان: تبلغ مساحة الحى حوالى ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بجانب منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالى 2000 وحدة سكنية وفندقين، بالإضافة إلى توافر جميع الخدمات.

وأضاف الوزير: تتوزع الوحدات بحى "جاردن سيتى الجديدة"، كالتالى، 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.​

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: وزير الاسكان وزارة الاسكان الاسكان اخبار وزارة الاسكان اليوم في مصر اخبار وزارة الاسكان اخبار الاسكان اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status