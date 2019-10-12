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شكري: التاريخ سيحاسب كل من تورط ودعم العدوان التركي على سوريا

السبت 12/أكتوبر/2019 - 02:06 م
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شكري: التاريخ سيحاسب كل من تورط ودعم العدوان التركي على سوريا
شكري
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وكالات
 
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أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن التاريخ سيحاسب كل من تورط ودعم العدوان التركي على سوريا.

 

وقال شكري، اليوم السبت، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، لبحث العدوان التركي على سوريا، إن الهجوم التركي عدوان سافر وانتهاك للسيادة السورية، مشيراً إلى أن الهجوم التركي يهدد الدول العربية ويقوّض الحل السياسي في سوريا.

 

ودانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الأربعاء، بأشد العبارات "العدوان التركي على الأراضي السورية".

 

وأضاف البيان أن "تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

 

ودعا البيان المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن، إلى "التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء هندسة ديمغرافية لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا".

 

كما حذر البيان من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

 

وفي السياق، دعت مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، يعقد اليوم السبت، لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

 

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