تكريم أمل رزق وميرنا وليد في مبادرة مصر السلام مصر الآمنة (صور)

كرمت الإدارة العليا للمؤتمر العربي الأفريقي الثاني للأورام، الفنانة أمل رزق، والفنانة ميرنا وليد، لمساهماتهما في دعم مرضي السرطان والمشاركة في المؤتمر العربي الإفريقي الدولي للسرطان.

وحضر المؤتمر أطباء العالم تحت رعاية وزارة الصحة في رسالة سلام للعالم اجمع حاملين عنوان مصر السلام مصر الآمنة المستقرة لنفي ما يشاع عنها في وسائل الإعلام الخارجية المغلوطة وان مصر تتمتع باستقرار وأمان وتنميه وحققت نجاحات كبيرة في مجال الصحة من خلال مبادرات قومية لكبري الأمراض.

وناقش المؤتمر من خلال أكبر خبراء في مكافحة التدخين تأثير التدخين على أورام الرئة بعد أن وصلت النسبة إلى ٤ أشخاص بين كل ١٠ رجال، كما يدق المؤتمر ناقوس الخطر تجاه السيجارة الإلكترونية التي يعتبرها الكثيرين أنها البديل الآمن للتدخين وهذا الاعتقاد خاطئ تماما بل انه وفقا لكبار خبراء مكافحة التدخين أكثر خطورة من التدخين المتعارف عليه .