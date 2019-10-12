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للمرة الثالثة على التوالي.. مد عرض "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 01:51 م
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للمرة الثالثة على التوالي.. مد عرض المتفائل على المسرح القومي بالعتبة
المتفائل
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أحمد رمضان متولي
 
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قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مد العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومى التابعة للبيت الفني للمسرح  ١٥ ليلة عرض، وذلك نظرا للنجاح الجماهيري الكبير الذى يشهده العرض منذ افتتاحه يوليو الماضي، ليستمر العرض أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع  فى تمام التاسعة مساء على المسرح القومى بالعتبة و لمدة ٤ أسابيع.

 

تدور أحداث "المتفائل" حول شخص حارب كل المشاكل و الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول الى هدفه من خلال صفة التفاؤل.

 

عرض "المتفائل" من بطولة سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

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