حرب بين برشلونة وريال مدريد على "دوبلير" أنسو فاتي
دخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة في الصراع على موهبة فرنسية لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ان إدواردو كامافينجا لاعب
خط وسط رين الذي سيبلغ عامه الـ17 في نوفمبر جذب أنظار ريال مدريد الإسباني
وبرشلونة.
وقالت الصحيفة: "اللاعب الأيسر ذو الأصول الأنجولية والذي يحمل الجنسيتين
الكنغولية والفرنسية، نجح في الحصول على مركز أساسي مع رين ورغم أن حريقًا دمر منزله
وجميع الوثائق التي تثبت سنه، لكن بدون شك أن موهبته في هذا السن
استثنائية مثل أنسو فاتي لاعب برشلونة الحالي".
وأضافت: "زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يراقب كامافينجا ويراه واحدًا من أبرز المواهب الأوروبية.. إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة يدرك أن كامافينجا لاعب غير عادي، ويرى أنه لا يجب تفويت فرصة ضمه والعمل على تطوير موهبته".
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