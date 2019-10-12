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أسماء 12 "حدث" محكوم عليهم بالسجن 10 سنوات في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
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أسماء 12 حدث محكوم عليهم بالسجن 10 سنوات في الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة
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مـروة هيـكل
 
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أصدرت اليوم السبت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة النطق بالحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة. 

حيث قضت بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا وألزمتهم المصاريف الجنائية، وقضت بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 12 حدث بالسجن لمدة 10 سنوات.

وجاءت أسماء الحدث المحكوم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات هم كل من: أسامة سيف سليمان ومصطفى خالد محمد وأحمد محمد قاسم وعبد العزيز أمين ممدوح ومحمد مصطفى محمد وكريم حميدة علي وآسر محمد زهر الدين عبد الوارث ويوسف محمد صبحي وعلي عاطف علي الساعي ويوسف محمد عبده عبد النبي وبسام أسامة محمد بطل وعبد الرحمن سمير رشدي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي واحمد عبد الحكم وسكرتارية احمد صبحي عباس. 

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات. 

كما أسندت النيابة للمتهمين تكوين تنظيم إرهابي وتولى قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسسوا لجان عمليات نوعية للإخوان بالجيزة، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة والسياحية، متخذين من الإرهاب وسيلة. 
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