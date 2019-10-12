"جبل علبة محمية طبيعية وجنة الله على الأرض".. مسطحات خضراء طبيعية ونقوش فرعونية (صور)

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تعد محافظة البحر الأحمر من المحافظات التي تتميز بالعديد من العناصر الهامة والحيوية والمقومات الطبيعية التي تنفرد بها، وفي جنوب محافظة البحر الأحمر تقع محمية علبة في الركن الجنوبي الشرقي من جمهورية مصر العربية؛ وتحديدًا في منطقة حلايب، والتي تبلغ مساحتها 35600 كم مربع، وذلك بين خطي عرض 22 و23.30 وخطي طول 34.5 و37. وقد أعلنتها مصر محمية طبيعية عام 1986.



تتكون محمية علبة من ثلاثة قطاعات وهي:-



منطقة أبرق:- وبها عدد من الوديان منها العرقة وأبو سعفة، وتحتوي على الكثير من الآثار، الفرعونية والرومانية.

منطقة الدئيب:- تتميز بوجود نباتات متنوعة، مثل العشار والأدليب والأكاشيا والشوش وشجر الغزال.

منطقة علبة:- بها جبل علبة وهو مجموعة من السلاسل الجبلية المواجهة للساحل الشرقي للبحر الأحمر، وعليه حوالي 350 نوعًا من النباتات تُكون واحات خضراء فوق منحدرات الجبال.



منطقة أبرق



تمتد منطقة أبرق بين خطى طول 30 34 غربا حتى عمق 100 م داخل البحر الأحمر شرقا، وخطى طول 50 23 شمالا حتى 23 جنوبا. تعتبر منطقة ابرق من أهم المناطق داخل المحمية لما تتميز به من أهمية تاريخية لما مرت به من عصور فرعونية ورومانية وإسلامية.فتلك المنطقة تشمل العديد الوديان ومنها وديان العرقة - عيقات - الخير - الامريت - قمبيت وأبو سعفة والتي تحوى العديد من النباتات والتي تكون نباتات طبية في أغلبها كما أنها تمثل موطنا لحيوانات برية كثيرة منها الغزال والوبر والتيتل التي تتواجد بكثرة في منطقة أو بسعفة.

ويوجد بتلك المنطقة آثارا ما بين نقوش جدارية من عصور ما قبل التاريخ واثارا فرعونية في منطقة أبو سعفة – وقلاع رومانية قديمة أعلى جبل ابرق والعرقة – بجانب ضريح الشيخ حميد الذي يقام له مولد سنوى احتفالا لذكرى وفاته كما يتركز بمنطقة ابرق الكثير من السكان المحليين من قبائل العبابدة ويتجمع أغلبهم في مناطق العرقة وابرق وخصوصا في قرية ابرق بجوار جبال ابرق حيث بعض العيون والآبار العذبة مما يعطى المنطقة تراثا سكانيا كمورد من موارد المحمية.



وادى أبو سعفة



يعد وادي أبو سعفة من الوديان ذات القيمة التاريخية بالمحمية حيث يحوى آثارا فرعونية قديمة تتمثل في بوابة منحوتة في صخور جبال أبو سعفة وتسمى ببوابة الماء Aqua door والتي تعود تاريخها إلى العصور الفرعونية القديمة وتحوى بعض النقوش الفرعونية القديمة مما يدل على تواجد قديم للإنسان الفرعونى القديم في تلك المناطق، ويحتوى وادى أبو سعفة على واحة نخيل كبيرة اسفل سفح جبل أبو سعفة والتي تواجدت في المنطقة منذ القدم خصوصا مع انبثاق بعض مجارى المياه من جبال أبو سعفة وتكوينها لعيون مياه طبيعية في الوادى والتي تعطى الوادى قيمة طبيعية بجانب قيمته وأهميته التاريخية ويظهر علاقة قوية بين الطبيعة وتاريخ المنطقة.