مفاجأة من "زيدان" في الكلاسيكو أمام برشلونة

يجهز الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لاعب الوسط الأوروجوياني فالفيردي للدفع به في مباراة الفريق الملكي المقبلة أمام برشلونة، في حالة عدم قدرة الألماني توني كروس في اللحاق بالمباراة.









ويعاني كروس من الإصابة في العضلة الضامة اليسرى حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع، والتي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة بالليجا أمام غرناطة.









ويأمل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق الملكي في تجهيز فالفيردي خوفًأ من عدم لحاق كروس بالمباراة.









وقالت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" إن فرصة العمر لفالفيردي أن يلعب ضد البارسا، ويثبت مكانه في تشكيلة زيدان، بعد أداء رائع ضد غرناطة في البرنابيو.









ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة يوم 26 من الشهر الجاري على ملعب الكامب نو في كلاسيكو الأرض، والذي سيقام على ملعب الكامب نو في قمة الجولة العاشرة من الليجا.



