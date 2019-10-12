إنذار لوزير الداخلية لإسقاط الجنسية عن يوسف حسين الشهير بـ "جوتيوب"

أرسل أيمن محفوظ المحامي إنذارًا رسميًا لوزير الداخلية طلب فيه إسقاط الجنسيه المصرية عن يوسف حسين المشهور بـ"جوتيوب" والذي دأب على السخرية من النظام الحاكم وكافة رموز الدولة المصرية وتعدى حد الانتقاد إلى العمالة والخيانة.





وأشار محفوظ إلى أنه قد صدر ضده أحكاما جنائية عديدة لتعمده الإضرار بمركز مصر السياسي وتعدى ذلك بعمل برنامج على قناتي العربي وسوريا العميلتان للإخوان المسلمين لمباركة الاحتلال التركي العثماني لشمال سوريا.





وأضاف محفوظ قائلا: "وحيث ان من سلطات السيد وزير الداخليه او من يفوضه في ذلك سحب الجنسيه المصريه وذلك طبقا لقانون الجنسية المصرى رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته وطبقا للماده العاشره بان سحب أو إسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل وانقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة وإذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى"، مؤكدا بأن كل تلك الشروط تنطبق على هذا الخائن.



