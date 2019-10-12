ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"أيقونة الجمال".. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)

السبت 12/أكتوبر/2019 - 09:22 ص
Advertisements
أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
حنان مطاوع
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يمكنك عزيزتي اقتباس إطلالتك من الفنانة حنان مطاوع في السهرات والحفلات ومختلف المناسبات، نظرا لأناقتها ودقتها في اختبار الأزياء التي تظهر بها، مما جعل البعض ينظر لها وكأنها "أيقونة الجمال"، وللفنانة حنان مطاوع الكثير من الفساتين التي تألقت بها ولها طابع مميز وأنيق، ومن هنا ننشر للفتيات صور لـ حنان مطاوع وهي ترتدي مجموعة من الموديلات التي تناسب إطلالتهم.

أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
للفنانة حنان مطاوع ذوق خاص؛ حيث فضلت ارتداء الجيب ذات اللون الأسود مع بلوزة تايجر بأكمام واسعة تناسب قومها، وتألقت بحقيبة سوداء اللون بشعر ويفي أسود.

أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
ظهرت حنان مطاوع بفستان من الساتان مائل للأورنج طويل، يبرز أناقتها ومدى دقتها في اختيار الأزياء التي تتناسب مع المناسبة التي تتواجد بها، يمكنك اختياره في مناسبة لإحدى صديقاتك.

أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
تألقت حنان مطاوع بفستان أسود مع حزام على الخصر بأكمام حرير شفافه يمكنك عزيزتر أن ترتديه في الحفلات المميزة.

أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
اعتدنا أن نشاهد حنان مطاوع في ملابس محتشمة وأنيقة، حيث أطلت ببلوزة من اللون الأسود بأكمام طويلة وجيب كرانيش من قماش الشيفون، يمكنك ارتدائه في أي مناسبة أو في السهرات هذا اللوك يتناسب معك كثيرا عزيزتي الفتاة.

أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
اقتبسي هذا اللوك من حنان مطاوع في حالة جلوسك على الشاطئ أو لو كنتِ في جلسة تصوير وتريدين الظهور بمظهر مناسب على البحر فهذا يتناسب معك، حيث اعتمدت حنان مطاوع ارتداء فستان باللون الأبيض مع ارديجان باللون البيج الغامق المميز.

أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
في حفل خطوبتك أو في مناسبة قريبة جدا منك يمكنك اعتماد هذا الفستان من حنان مطاوع فقد تألقت بفستان باللون الكشمير الهادئ ويشنطة من نفس الموديل تعكس بساطتها في الاختيار.

أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
هنا اللوك مناسب للفتيات في الجامعة، فقد اعتمدت حنان مطاوع البنطالون الواسع مع الشيميز الأبيض وكاردجان ممتلئ بالألوان يناسب إطلالتك النهارية.

أيقونة الجمال.. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
والكثير من الموديلات التي اعتمدتها حنان مطاوع يمكنك مشاهدتها من خلال الصور التي توجد أسفل المقالة ولمعرفة الكثير عن الموضة والجمال وقواعد الاتيكيت اضغطي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

"أيقونة الجمال".. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
"أيقونة الجمال".. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ملابس حنان مطاوع حنان مطاوع ازياء حنان مطاوع ايقونة الجمال الفنانة حنان مطاوع ازياء حنان مطاوع
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كولومبيا
-
x
18:00
-
تشيلي
تونس
-
x
18:00
-
الكاميرون
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
إيطاليا
-
x
20:45
-
اليونان
النرويج
-
x
20:45
-
أسبانيا
الدنمارك
-
x
18:00
-
سويسرا
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
لوجو

DMCA.com Protection Status