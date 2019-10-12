"أيقونة الجمال".. اقتبسي إطلالتك من حنان مطاوع في مختلف المناسبات (صور)

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يمكنك عزيزتي اقتباس إطلالتك من الفنانة حنان مطاوع في السهرات والحفلات ومختلف المناسبات، نظرا لأناقتها ودقتها في اختبار الأزياء التي تظهر بها، مما جعل البعض ينظر لها وكأنها "أيقونة الجمال"، وللفنانة حنان مطاوع الكثير من الفساتين التي تألقت بها ولها طابع مميز وأنيق، ومن هنا ننشر للفتيات صور لـ حنان مطاوع وهي ترتدي مجموعة من الموديلات التي تناسب إطلالتهم.



للفنانة حنان مطاوع ذوق خاص؛ حيث فضلت ارتداء الجيب ذات اللون الأسود مع بلوزة تايجر بأكمام واسعة تناسب قومها، وتألقت بحقيبة سوداء اللون بشعر ويفي أسود.



ظهرت حنان مطاوع بفستان من الساتان مائل للأورنج طويل، يبرز أناقتها ومدى دقتها في اختيار الأزياء التي تتناسب مع المناسبة التي تتواجد بها، يمكنك اختياره في مناسبة لإحدى صديقاتك.



تألقت حنان مطاوع بفستان أسود مع حزام على الخصر بأكمام حرير شفافه يمكنك عزيزتر أن ترتديه في الحفلات المميزة.



اعتدنا أن نشاهد حنان مطاوع في ملابس محتشمة وأنيقة، حيث أطلت ببلوزة من اللون الأسود بأكمام طويلة وجيب كرانيش من قماش الشيفون، يمكنك ارتدائه في أي مناسبة أو في السهرات هذا اللوك يتناسب معك كثيرا عزيزتي الفتاة.



اقتبسي هذا اللوك من حنان مطاوع في حالة جلوسك على الشاطئ أو لو كنتِ في جلسة تصوير وتريدين الظهور بمظهر مناسب على البحر فهذا يتناسب معك، حيث اعتمدت حنان مطاوع ارتداء فستان باللون الأبيض مع ارديجان باللون البيج الغامق المميز.



في حفل خطوبتك أو في مناسبة قريبة جدا منك يمكنك اعتماد هذا الفستان من حنان مطاوع فقد تألقت بفستان باللون الكشمير الهادئ ويشنطة من نفس الموديل تعكس بساطتها في الاختيار.



هنا اللوك مناسب للفتيات في الجامعة، فقد اعتمدت حنان مطاوع البنطالون الواسع مع الشيميز الأبيض وكاردجان ممتلئ بالألوان يناسب إطلالتك النهارية.

