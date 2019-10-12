أنجلينا جولي وإيلي فانينج تزوران مدرسة لندن للبنات في اليوم العالمي للفتاة



ممثلة The Maleficent: Mistress of Evil البالغة من العمر 44 عامًا، وزميلتها، التقتا بطالبات من مدرسة Mulberry للبنات، حيث جرى دعوة عشرة من المدرسة الشهيرة للمشاركة في المقابلة، وقد اتيحت لهن الفرصة لطرح الأسئلة على ممثلتهن المفضلة.



وشملت الموضوعات أهمية أدوار النساء المختلفة، والضغوط المتزايدة التي تمارسها وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب، وكيف تستحق كل فتاة الحق في التعليم.



اليوم العالمي للفتاة هو يوم احتفال دولي تعلنه الأمم المتحدة. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الاحتياجات والتحديات التي تواجه الفتيات ومعالجتها، مع تشجيع تمكين الفتيات وتحقيق حقوقهن الإنسانية.



جدير بالذكر أنه تم اختيار جولي باعتبارها أجمل امرأة وتأثيرها في العالم مرارًا وتكرارًا، وهي سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، كما أن لديها ستة أطفال، ثلاثة منهم أطفال بيولوجيين لأنجيلينا وبراد بيت، والباقي تم تبنيهم من كمبوديا وإثيوبيا وفيتنام.



30 مايو 2014 كان العرض الأول لسلسلة "Maleficent" مع أنجلينا جولي في دور البطولة، وقد افتتحت الممثلة العرض الأوروبي للجزء الثاني مؤخرًا بعنوان "Maleficent: Mistress of Evil"مع أربعة من أطفالها في ساوث بانك في لندن، حيث من المقرر إطلاقه بدور العرض السينمائي في 16 أكتوبر 2019



التقت الممثلتان أنجلينا جولي وإيلي فانينج بعدد من طالبات مدرسة مرموقة للبنات يوم الجمعة (11 أكتوبر) في لندن، إنجلترا، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.